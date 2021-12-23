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ليفاندوفسكي: شعرت بالحزن لفوز ميسي بالكرة الذهبية

23
DECEMBER
2021
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اعترف البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ بشعوره بالحزن، بعد خسارته جائزة الكرة الذهبية لعام 2021 لصالح الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.
 
واحتل ليفاندوفسكي في المركز الثاني في سباق الفوز بالجائزة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب في العالم، والتي ذهبت إلى ليونيل ميسي بفارق 33 نقطة فقط.
 
 
وقال النجم البولندي خلال مقابلة مع صحيفة "سبورت بيلد": "إنه لشرف كبير لي المنافسة على لقب الأفضل في العالم مع لاعب رائع، لكني كنت حزينا بالطبع، خصوصا مع اقترابي من الفوز بها في عامين متتاليين".
 
وأردف "في السنة التي فزنا بها بكل شيء، تم حجب الجائزة، وهذا ما آلمني، لأنني كنت قريبا للغاية من الفوز بها، بعدما بذلت قصارى جهدي وقدمت أقصى ما لدي".
 
وكشف ليفاندوفسكي الحديث الذي دار بينه وبين ميسي وزميله الفرنسي كيليان مبابي، في فريق باريس سان جيرمان، أثناء حفل الكرة الذهبية، قائلا: "كنت قادرا على التحدث فقط مع ليو ببعض الكلمات، لأن لغتي الإسبانية ليست جيدة بما يكفي".
 
وأتم ليفاندوفسكي: "مبابي كان يجلس بجانبه، لهذا تحدثت معه بالإنجليزية، وكان يترجم ما أقوله لميسي.. كانت أمسية رائعة وكلماته (ميسي) على المسرح لمستني، لذا كانت لحظة رائعة في مسيرتي".
روسيا اليوم
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