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الدوري الإيطالي.. إنتر المتصدر يختتم العام بفوز سابع تواليا

23
DECEMBER
2021
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اختتم إنتر ميلان المتصدر عام 2021، بانتصار سابع تواليا في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه أمس الأربعاء 1-0 على ضيفه تورينو، ضمن منافسات المرحلة الـ19 الأخيرة لهذا العام.
 
ويدين إنتر بالفضل في هذا الانتصار، للاعبه الهولندي دنزل دمفريس، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة 30.
 
وكان إنتر، حسم لقب بطل الذهاب الشرفي بعد خسارة ميلان أمام نابولي في المرحلة الماضية، قبل أن يؤكد أحقيته فعليا بفوز سابع على التوالي.
 
ورفع فريق المدرب سيموني إنزاغي، رصيده إلى 46 نقطة متقدما بفارق أربع نقاط عن ميلان الثاني، وسبع عن نابولي الثالث.
 
وأثبت الفريق أنه قادر على التأقلم سريعا مع أسلوب إنزاغي الذي تفوق على سلفه أنتونيو كونتي في هذه المرحلة من الموسم، ليس بتصدر الدوري المحلي فحسب، بل لأنه قاد الفريق إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عقد من الزمن، حيث أوقعته القرعة في مواجهة نارية ضد ليفربول الإنجليزي.
روسيا اليوم
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