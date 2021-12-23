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منتخب مصر يزف خبرا سارا لعشاق ليفربول

23
DECEMBER
2021
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن تلقي نادي ليفربول، موافقة من المنتخب المصري، لخوض النجم محمد صلاح، مواجهة "الريدز" وتشيلسي قبل انضمامه لمعسكر "الفراعنة" استعدادا لكأس إفريقيا.
 
وبحسب موقع "ليفربول إيكو"، فإن المنتخب المصري، وافق على التحاق صلاح بمعسكر "الفراعنة"، الذي يبدأ نهاية الشهر الحالي، متأخرا عن باقي زملائه، لكي يتمكن من المشاركة في مباراة القمة أمام تشيلسي.
 
وتنص قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على انضمام اللاعبين إلى منتخباتهم قبل نحو أسبوعين من أول مباراة للفريق في أي بطولة قارية، لكن الاتحاد المصري وافق بشكل ودي على بقاء صلاح مع ليفربول قبل نحو عشرة أيام على خوض مصر مباراتها الأولى في البطولة الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون خلال الفترة ما بين 9 يناير و6 فبراير المقبلين.
 
ويحل ليفربول ضيفا على تشيلسي في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في الثاني من يناير المقبل، وتكتسي هذه المواجهة أهمية كبرى، لأنها قد تحدد بشكل كبير مصير الفريقين في المنافسة على لقب "البريميرليغ".
 
ويحتل ليفربول، المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب، في حين يأتي تشيلسي ثالثا برصيد بـ38 نقطة.
 
ويعول ليفربول بشكل كبير على صلاح هذا الموسم، حيث يقدم الفرعون المصري أداء مبهرا، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري برصيد 15 هدفا.
 
وبعد لقاء تشيلسي، ينتظر أن يلتحق صلاح بمعسكر منتخب مصر، الذي يفتتح مشواره في كأس أمم إفريقيا  في الـ11 من يناير، بمواجهة نيجيريا ضمن منافسات المجموعة الرابعة، قبل لقاء غينيا بيساو في 15 يناير، ثم السودان بعدها بأربعة أيام.
روسيا اليوم
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