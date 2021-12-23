مسابقة رماية مسدس في كفرعبيدا اللقب لطه سعادة واميل بو حيدر وصيفه

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نظم الاتحاد اللبناني للرماية والصيد مرحلة من بطولة لبنان للعام الجاري في رماية المسدس( 9ملم - 15 متر) وذلك في "نادي الجنرال للرماية" - كفرعبيدا (البترون) بحضور رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد بيار جلخ ومدير الاتحاد الآسيوي للرماية أنطوان بشارة ورئيس النادي المضيف العميد المتقاعد شربل فغالي الذي أشرف على تحكيم المباراة وعدد من الهواة والمشجعين.

وجاءت نتائج الرماة الستة الأوائل على الشكل التالي:

١ـ طه سعاده : 193 نقطة

٢ـ اميل بو حيدر : 188

٣ـ حسام بشناتي : 187

4- بطرس كرم : 182

5- أحمد سماحه : 181

6- محـمد المصري : 178

وفي الختام،توّج جلخ وبشارة وفغالي الفائزين.