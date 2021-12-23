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تأهل تشيلسي وليفربول وتوتنهام إلى نصف نهائي كأس الرابطة

23
DECEMBER
2021
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عاد ليفربول بفريقه الرديف من بعيد معادلاً النتيجة 3-3 في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل عن الضائع، قبل أن يخرج فائزًا بركلات الترجيح ضد ضيفه ليستر سيتي الأربعاء، ليعبر برفقة توتنهام وتشلسي الفائزين على وست هام وبرنتفورد تواليًا، إلى الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.
 
وأسفرت القرعة التي أقيمت بعد المباريات عن مواجهة ليفربول وأرسنال المتأهل على حساب سندرلاند (5-1)، الثلاثاء، في نصف النهائي، فيما يلتقي تشلسي وتوتنهام في دربي لندني في الأخرى.
 
وبدا ليفربول الذي لعب بغياب العديد من نجومه في طريقه إلى توديع المنافسات بعد أن تأخر 3-1 في النتيجة بعد مرور 33 دقيقة، إلا أن الياباني تاكومي مينامينو منحه هدف التعادل القاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل عن الضائع ليحتكم الفريقان مباشرة الى ركلات الترجيح.
 
وكما تجري العادة في مباريات كأس الرابطة، وبالإضافة إلى الجدول المزدحم خلال فترة الأعياد، يشرك المدربون الفرق الرديفة.
 
ولعب ليفربول من دون أبرز نجومه المصري محمد صلاح، السنغالي ساديو مانيه، الإسباني تياغو ألكانتارا، البرازيلي فابينيو، ظهيراه ترنت ألكسندر-أرنولد والأسكتلندي أندرو روبرتسون وقلب الدفاع الهولندي فيرجل فان دايك والحارس البرازلي أليسون بيكر.
 
وتقدم ليستر سيتي سريعًا بثنائية لجايمي فاردي (9 و13)، فيما قلص ألكس أوكسلايد-تشامبرلاين الفارق (19)، قبل أن يعيد جيمس ماديسون فارق الهدفين (33).
 
وحاول المدرب الألماني يورغن كلوب العودة في المباراة وأدخل البرتغالي ديوغو غوتا مباشرة بعد الاستراحة ومن ثم الغاني نابي كيتا، وتمكن الأول من تسجيل الهدف الثاني للريدز (68)، قبل أن يكمل مينامينو العودة.
 
وفي ركلات الترجيح، نجح ليفربول في المحاولات الأربع الأولى، فيما أهدر لوك توماس لليستر، لتكون الفرصة سانحة لمينامينو من أجل حسم المباراة بالركلة الخامسة، إلا أنه سددها فوق العارضة.
 
لكن لحسن حظه، تصدى الحارس الإيرلندي الشمالي كاومهين كيليهير لمحاولة رايم برتراند السادسة، ليحسم جوتا الفوز لأصحاب الأرض.
 
وفاز توتنهام، بطل المسابقة أربع مرات آخرها عام 2008، 2-1 على ضيفه وست هام يونايتد بهدفي الدنماركي ستيفن بيرخفاين (29) والبرايلي لوكاس مورا (34) فيما أحرز جارود بوين هدف الضيوف (32).
 
وكان وست هام أقصى في الدور ثمن النهائي مانشستر سيتي حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة.
 
وانتظر تشلسي، حامل اللقب خمس مرات آخرها عام 2015، حتى الدقائق الأخيرة للفوز 2-صفر على مضيفه برنتفورد بهدف عكسي للسويدي بونتوس يانسون (80) والإيطالي جورجينيو (85 من ركلة جزاء).
 
ويعاني تشلسي من إصابات عديدة في صفوفه بفيروس كورونا، إذ اضطر إلى خوض مباراة الدوري الممتاز التي تعادل فيها السبت من دون أهداف مع ولفرهامبتون، بأربعة لاعبي ميدان فقط على مقاعد البدلاء بسبب كورونا والإصابات أيضًا.
 
ويحمل ليفربول الرقم القياسي بعدد الالقاب (8) مشاركة مع مانشستر سيتي، إلا أنه توج باللقب آخر مرة عام 2012.
 
وتقام مباريات النصف النهائي (ذهاب وإياب) في أوائل ومنتصف يناير المقبل.
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