برشلونة ومانشستر سيتي.. اتفاق بشأن ضم "خليفة أغويرو"

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توصل برشلونة الإسباني إلى اتفاق لضمّ مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي فيران توريس مقابل 55 مليون يورو، بحسب ما أشارت تقارير إسبانية وإنجليزية الأربعاء.

وانضم الدولي الإسباني (22 عامًا) إلى سيتي قادمًا من فالنسيا مقابل 20 مليون جينه إسترليني في أغسطس 2020.

وسجّل توريس 16 هدفًا في 43 مباراة لمصلحة بطل إنجلترا وتُوّج معه بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة، كما بلغ معه نهائي دوري أبطال أوروبا في وقت سابق من هذا العام في موسمه الكامل الوحيد في مانشستر.

إلا أنّ موسمه الثاني في صفوف "السيتينزنز" مُني بنكسة بعد تعرّضه لكسر في القدم أبعده عن الملاعب منذ أكتوبر.

ويبحث برشلونة عن تدعيم خطه الهجومي بعدما اضطر هدّاف سيتي التاريخي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو إلى الاعتزال بسبب مشكلة في القلب، وذلك بعد أشهر قليلة من انضمامه الى العملاق الكتالوني.

وبعدما أقصي من دور المجموعات من دوري الأبطال للمرة الاولى منذ 20 عامًا، يواجه البلاوغرانا اختبارًا كبيرًا للتأهل إلى المسابقة القارية الموسم المقبل، حيث يحتل حاليًا المركز السابع في الدوري الإسباني.

وتبقى المشكلة في تمكن النادي من تسجيل توريس في ظل القيود المالية التي تفرضها الليغا، والتي أجبرته على التخلي عن نجمه الاسطوري الأرجنتيني ليونيل ميسي لمصلحة باريس سان جرمان الفرنسي بسبب الديون.

يذكر أن النادي الكتالوني سجّل خسائر مالية بقيمة 481 مليون يورو الموسم الماضي في ظل دين إجمالي بلغ 1.35 مليار يورو.