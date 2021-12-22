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بطولة العالم في الـ"تيك بول": نتائج لافتة للبنان وتصنيفه متقدّم دولياً وآسيوياً

22
DECEMBER
2021
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تركماني:الأمور تبشّر بالخير ومسابقات في ال2022

في أول مشاركة لوطن الأرز في استحقاق رياضي خارجي كبير، حققت بعثة لبنان في رياضة الـ"تيك بول" نتائج مميزة في بطولة العالم التي جرت في بولندا بمشاركة 63 دولة اسفرت عن تقدّم لبنان في التصنيف الدولي والآسيوي  الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة واحتلاله مراكز متقدمة . 
 
النتائج
وفي ما يلي النتائج اللبنانية المسجلة في أكبر استحقاق عالمي للعبة الحديثة المنشأ:
 
*فئة فردي السيدات: حققت ماريا شديد في دور المجموعات ثلاثة  انتصارات وخسارة واحدة مما جعلها تتأهل الي الدور الربع النهائي لتواجه  بطلة العالم البرازيلية نتاليا غيتلر و تخسر امامها  بمجموعتين لصفر.
 
*فئة زوجي الرجال:حقق المنتخب اللبناني المكوّن من طه حسين و محمد حافظ في دور المجموعات انتصارين(2-0 )على المنتخببين  الايطالي والبلجيكي،مقابل خسارة واحدة (0-2) أمام  المنتخب البولندي القوي، ليتأهل المنتخب اللبناني الى الدور الثاني و ليخسر  امام  المنتخب الاوكراني (0-2).
 
*فئة زوجي المختلط:حقق المنتخب اللبناني انتصاراً  (2-0) على روسيا مقابل خسارتين(0-2) امام كل من  المنتخب الاوكراني و البرتغالي.
 
*فئه فردي الرجال:حقق احمد عرابي انتصاراً(2-0)  على لاعب المنتخب الفرنسي  مقابل خسارتين(0-2) امام المنتخب الجزائري والاسباني.
 
التصنيف
وبعد البطولة، جاء تصنيف لبنان  كالآتي:
 
-فئة فردي السيّدات: المرتبة الأولى  آسيويّا و الخامسة عالميّا .
 
-فئة فردي الرجال:المرتبة الأولى آسيويّا و السابعة عشر عالميّا .
 
-فئة زّوجي الرجال: المرتبة الأولى آسيويّا و التاسعة عالميّا .
 
-فئة زوجي المختلط:  المرتبة الثانية آسيويّا و السابعة عشر عالميّا . 
 
كما احتلّ المنتخب اللبناني المركز الثّالث عالميّا من حيث التّطور و التّقدّم و الأوّل عالميّا من حيث عدد اللّاعبين و المدرّبين و الحكّام الحاصلين على شهادات دوليّة من الاتحاد الدولي.
 
يشار الى أن البعثة اللبنانية ضمّت رمزي الاشقر (رئيساً)، عمر ياسين (مدرباً)،ماريا شديد(فردي سيدات و زوجي مختلط)،طه حسين(زوجي رجال)،محمد حافظ(زوجي مختلط و زوجي رجال)،احمد عرابي(فردي رجال).
 
كما شارك الحكمان قاسم الحسن وشادي غانم في قيادة مباريات البطولة وحظيا بتقدير من لجنة الحكام وتم اختيارهما لقيادة المباراة النهائية لفئة زوجي  السيدات.
 
تركماني
 
وفي هذا السياق أعرب أمين عام الاتحاد اللبناني للتيك بول وسام تركماني عن سروره للنتائج المحققة من قبل البعثة اللبنانية في بطولة العالم وقال"باسمي وباسم اللجنة الادارية للاتحاد اللبناني أهنئ البعثة على الانجاز المحقق في بولندا والتأهل الى  ادوار متقدمة .كما ان التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي يُظهر بوضوح المراكز المتقدمة ايضاً للبنانيين في كافة الفئات مع احتلال المركز الأول على الصعيد الآسيوي في ثلاث فئات والمركز الثاني قارياً في فئة واحدة".واضاف"انها مشاركتنا الأولى على هذا الصعيد والأمر يبشّر بالخير وروزنامة العام 2022 حافلة بحيث سنقيم 4 بطولات تصنيفية مع بطولة تنظّم على احد الشواطئ اللبنانية Beach Game".وفي الختام أود ان اشكر كل من ساهم في الوصول الى ما وصلنا اليه مع شكري وتقديري لرجال الصحافة والاعلام الذين يواكبون أخبار لعبة التيك بول ولهم مني كل الامتنان والتقدير". 
 
يشار الى أن رياضة التيك بول هي مزيج من كرة القدم وكرة الطاولة وتمارس على طاولة منحنية شبيهة بتلك التي تقام عليها منافسات كرة الطاولة وتستعمل فيها كرة كبيرة بحجم كرة القدم ويحق للاعب ان يلمسها ثلاث مرات قبل ان يعيدها الى الجهة المقابلة من الطاولة بقدمه او برأسه.
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