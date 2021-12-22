إشبيلية «المنقوص» يفرض التعادل على برشلونة في الليغا

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صمد إشبيلية رغم اللعب بعشرة لاعبين لنحو نصف ساعة وخرج بالتعادل 1-1 على أرضه مع برشلونة في نتيجة غير مرضية للفريقين في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وتحت الأمطار الغزيرة، أظهر برشلونة، بقيادة مدربه الجديد تشافي، بعض اللمحات الإيجابية لكنها لم تكن كافية لتحقيق الفوز.

ويحتل برشلونة المركز السابع برصيد 28 نقطة من 18 مباراة وبفارق 15 نقطة عن غريمه ريال مدريد المتصدر.

ولا يزال إشبيلية في المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن القمة.

وسيطر برشلونة على الكرة طويلا، لكنه صنع القليل من الفرص حتى بعد طرد جول كوندي لاعب إشبيلية عندما تلقى بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 64 بسبب إلقاء الكرة بيده نحو منافسه جوردي ألبا.

وافتتح إشبيلية التسجيل في الشوط الأول، أثناء ظهور برشلونة بشكل مميز، حيث نفذ إيفان راكيتيتش ركلة ركنية بإرسال كرة أرضية قابلها بابو غوميز مباشرة داخل مرمى الحارس مارك-أندريه تير شتيغن.

لكن برشلونة أدرك التعادل قبل الاستراحة مباشرة من ركلة ركنية أخرى، حيث ارتقى المدافع رونالدو أراوخو عاليا وقابل الكرة برأسه ولم يمنح أي فرصة للحارس ياسين بونو.

وبعد طرد كوندي، كاد عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة أن يخطف هدف الفوز قرب النهاية، لكن تسديدته بقدمه اليسرى من حافة منطقة الجزاء ارتدت من القائم.



