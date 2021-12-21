نتائج دورة الميلاد بكرة الطاولة على كأس رئيس الاتحاد جورج كوبلي

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برعاية وحضور رئيس الإتحاد اللبناني لكرة الطاولة جورج كوبلي ، نظمت لجنة محافظة الشمال في الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة دورة الميلاد لاحراز "كأس جورج كوبلي" في القاعة المقفلة لنادي شاريتيه دار النور في ضهر العين .

شارك في المسابقة عشرة أندية شمالية مثّلها ثمانية و تسعون لاعباً و لاعبة لست فئات عمرية مع الفئة المفتوحة للرجال .

وأقيمت البطولة بحضور حشد كبير من الأهالي وجاءت ناجحة من كل النواحي ، طبّقت خلالها المعايير القصوى للسلامة العامة وأدارها مقرّر لجنة الحكام في الاتحاد الحكم الدولي (الشارة الزرقاء) ربيع الملّ كحكم عام و واكبها رئيس اللجنة الفنيّة في الاتحاد فادي قسيس و جاءت نتائجها كالآتي:

*إناث مواليد 2005 – 2007

المركز الأول: ماريا طنّوس -شاريتيه دار النور

المركز الثاني: نيلا طانوس -شاريتيه دار النور

المركز الثالث: ميا الدبس و سيدرا الحسن -شاريتيه دار النور

*إناث مواليد 2002 – 2004

المركز الأول: صولان عبّود -شباب راس مسقا

المركز الثاني: هنا الشامي -شاريتيه دار النور

المركز الثالث: كريستي عريضة - شاريتيه دار النور و ميا كرم - الإنعاش قنات

*ذكور مواليد 2010 – 2012

المركز الأول: فيكتور غجر -شباب راس مسقا

المركز الثاني: تيو الشنبور -شاريتيه دار النور

المركز الثالث: دانيال صقر - شباب راس مسقا و شارلي حلاّل - شاريتيه دار النور

*ذكور مواليد 2007 – 2009

المركز الأول: رياض مولوي -شباب الفوار

المركز الثاني: محمد بيضا -المتحد طرابلس

المركز الثالث: كريس قطريب-شاريتيه دار النور و نقولا غجر - شباب راس مسقا

*ذكور مواليد 2004 – 2006

المركز الأول: نيكولا متري - شاريتيه دار النور

المركز الثاني: جورجي حلاّل - شاريتيه دار النور

المركز الثالث: حبيب فلاّح - شباب الفوّار ويورغو أنطون - شاريتيه دار النور

*ذكور مواليد 2001 – 2003

المركز الأول: مايكل جوفاليكيان - شاريتيه دار النور

المركز الثاني: أحمد حايك - الرياضي القلمون

المركز الثالث: امين رعد - ماونتن كلوب سير وعمر لاذقاني - الرياضي القلمون

*رجال

المركز الأول: انطوني راضي-شاريتيه دار النور

المركز الثاني: بشّار يمق -الرياضي القلمون

المركز الثالث: وسيم سنكري -الرياضي القلمون ورياض مولوي-شباب الفوّار

اجتماع مع الأندية

وعلى هامش الدورة ،اجتمع رئيس الاتحاد مع رؤساء الأندية الشمالية وهي الرياضي القلمون – الإنعاش قنات - شاريتيه دار النور – ماونتن كلوب سير – تايغرز كلوب اميون – شباب راس مسقا – قنوبين بشرّي و الرياضي عكار .

بداية كلمة ترحيب من رئيس لجنة المحافظة اميل جبّور مرحباً برئيس الاتحاد و مسؤولي الاتحاد وشاكراً الأندية لمشاركتها الاجتماع ونادي شاريتيه دار النور على حسن الضيافة و الاستضافة للدورة . بعدها تكلم رئيس الاتحاد جورج كوبلي عن هدف الاجتماع و زيارته للمنطقة وهو الاطلاع عن قرب على شؤون وشجون اللعبة في محافظة الشمال مبدياً استعداده لتقديم المساعدة ضمن الامكانيات المتاحة منوّهاً بالمستوى الفنّي للاعبي المحافظة و خاصة الفئات العمرية ، ثم طرح كل رئيس ناد الاقتراحات التي ممكن من خلالها تحسين و تطوير اللعبة في منطقة الشمال،

بعدها طلب رئيس الاتحاد من لجنة المنطقة تقديم تقرير مفصّل عن كل المقترحات التي تقدم بها الحاضرون كي تناقشها اللجنة الادارية للاتحاد في اقرب وقت ممكن لوضعها قيد التنفيذ من خلال الروزنامة السنوية للاتحاد لعام 2022. وفي الختام، أولم نادي شاريتيه (دار النور) على شرف الحضور كرّم خلاله رئيس النادي العقيد نديم عبد المسيح لاعبة النادي كريستي عريضة بمناسبة فوزها بكأس لبنان لفئتها لعام 2021.