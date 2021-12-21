النتائج الكاملة لنتائج بعثة لبنان الى بطولة العالم في السباحة

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عادت بعثة منتخب لبنان في السباحة التي شاركت في بطولة العالم لحوض ٢٥ متر في أبو ظبي(الامارات العربية المتحدة) والمؤلفة من امين عام الاتحاد فريد ابي رعد (رئيساً) والمدرب ايلي بطرس واللاعبين: منذر كباره ، اديب خليل، ليا اسطنبولي ، ماري خوري .وتمّ تسجيل خمسة ارقام لبنانية وهي على الشكل التالي :

*منذر كباره -١٨سنة وما فوق (نادي المون لاسال) :

• ٢٠٠ متر فردي متنوع : سجل ١.٥٧.٦٤ دقيقة رقم قياسي جديد السابق ٢.٠٢.٨٣ دقيقة للسباح الكسندر يونس( نادي المطيلب) وحل في المركز ٢٣ من اصل ٣٩ مشارك

• ١٠٠ متر فردي متنوع : سجل ٥٤.٧٩ ثانية (رقم قياسي جديد السابق ٥٦.٩١ ثانية للسباح باسل الكعكي - نادي الجزيره) وحل في المركز ٢٩ من اصل ٤٤ مشارك.

*اديب خليل - ١٨سنة وما فوق (نادي المون لاسال) :

• ٤٠٠ متر حرة : سجل ٣.٥٣.٦٤ دقيقة رقم قياسي جديد السابق ٣.٥٨.٨٣ د للسباح نفسه وحل في المركز ٤٧ من اصل ٦٥ مشارك

• ١٥٠٠ متر حرة : سجل ١٥.٢٧.١٢ دقيقة رقم قياسي جديد السابق ١٥.٣٨.٨٥ دقيقة للسباح نفسه وحل في المركز ٢٤ من اصل ٣٠ مشارك .كما تم تسجيل رقم ٨٠٠ متر حرة خلال سباق ١٥٠٠ متر حرة حيث حقق ٨.١٠.٣٧ دقائق رقم قياسي جديد السابق ٨.١٢.١٣ د للسباح نفسه

*ماري خوري -١٨ سنة ومافوق (نادي الصفرا) :

• ٥٠ متر حرة : سجلت ٢٦.٥٧ ثانية وحلّت في المركز ٤٦ من اصل١٠٩ مشاركة

• ٥٠ متر ظهر : سجلت ٢٩.١٣ ثانية وحلّت في المركز ٢٥ من اصل ٦١ مشاركة

*ليا اسطنبولي - ١٨ سنة ومافوق (نادي الجزيره) :

• ١٠٠ متر ظهر: سجلت ١.٠٥.٦٩دقيقة وحلّت في المركز ٣٦ من اصل٥٠ مشاركة

• ١٠٠ متر حرة : سجلت ٥٨.٥٢ ثانية وحلّت في المركز ٥٢ من اصل٩٠مشاركة