living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

النتائج الكاملة لنتائج بعثة لبنان الى بطولة العالم في السباحة

21
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عادت بعثة منتخب لبنان في السباحة  التي شاركت في بطولة العالم  لحوض ٢٥ متر في أبو ظبي(الامارات العربية المتحدة)  والمؤلفة من امين عام الاتحاد فريد ابي رعد (رئيساً)  والمدرب  ايلي بطرس واللاعبين: منذر كباره ، اديب خليل، ليا اسطنبولي ، ماري خوري  .وتمّ تسجيل خمسة  ارقام لبنانية وهي على الشكل التالي :
 
*منذر كباره  -١٨سنة  وما فوق (نادي المون لاسال) : 
• ٢٠٠ متر فردي متنوع : سجل ١.٥٧.٦٤ دقيقة  رقم قياسي جديد السابق  ٢.٠٢.٨٣ دقيقة للسباح الكسندر يونس( نادي المطيلب) وحل في المركز ٢٣ من اصل ٣٩ مشارك
• ١٠٠ متر فردي متنوع : سجل ٥٤.٧٩ ثانية (رقم قياسي جديد السابق  ٥٦.٩١ ثانية للسباح باسل الكعكي - نادي الجزيره) وحل في المركز ٢٩ من اصل ٤٤ مشارك.
 
*اديب خليل - ١٨سنة  وما فوق (نادي المون لاسال) : 
• ٤٠٠ متر حرة : سجل ٣.٥٣.٦٤ دقيقة  رقم قياسي جديد السابق  ٣.٥٨.٨٣ د للسباح نفسه وحل في المركز ٤٧ من اصل ٦٥ مشارك
• ١٥٠٠ متر حرة : سجل ١٥.٢٧.١٢  دقيقة رقم قياسي جديد السابق  ١٥.٣٨.٨٥ دقيقة للسباح نفسه  وحل في المركز ٢٤ من اصل ٣٠ مشارك .كما تم تسجيل رقم ٨٠٠ متر حرة خلال سباق ١٥٠٠ متر حرة حيث حقق ٨.١٠.٣٧ دقائق  رقم قياسي جديد السابق ٨.١٢.١٣ د للسباح نفسه
 
*ماري خوري   -١٨ سنة ومافوق  (نادي الصفرا) :
• ٥٠ متر حرة : سجلت ٢٦.٥٧ ثانية وحلّت  في المركز ٤٦ من اصل١٠٩ مشاركة 
• ٥٠ متر ظهر : سجلت   ٢٩.١٣ ثانية وحلّت في المركز ٢٥ من اصل ٦١ مشاركة
 
*ليا اسطنبولي  - ١٨ سنة ومافوق  (نادي الجزيره) :
• ١٠٠ متر ظهر:  سجلت ١.٠٥.٦٩دقيقة  وحلّت  في المركز ٣٦ من اصل٥٠ مشاركة 
• ١٠٠ متر حرة  : سجلت  ٥٨.٥٢ ثانية وحلّت  في المركز ٥٢ من اصل٩٠مشاركة
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout