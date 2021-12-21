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الإتحاد اللبناني للتزلج: بيان يتناول التحضيرات لأولمبياد بكين الشتوي

21
DECEMBER
2021
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صدر عن الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج البيان التالي:
في اطار التحضيرات لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في الصين  بشباط المقبل،  بدأ المتزلجون  المصنفون تحضيراتهم المكثفة لهذه المسابقة الأولمبية تحت اشراف الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج  من خلال مشاركاتهم في عدة مخيّمات تدريبية وسباقات دولية في اوروبا.
وتأتي تحضيرات المتزلجين كالآتي:
 
أ- سيزار عرنوق: وصل عرنوق من اميركا الى اوروبا وسوف يشارك في العديد من السباقات في اوروبا أهمها:
- سباقي تعرج قصير  في كانون الاول الجاري من تنظيم إتحاد مونتينغرو ( الجبل الأسود)
- سباق تعرج طويل في 22 كنون الأول الجاري من تنظيم إتحاد تيمور الشرقية.
- سباق تعرج طويل في 23 كانون الأول الجاري من تنظيم إتحاد جامايكا.
-  بطولة الدول الصغرى الثانية في التعرّج الطويل والقصير من 27 الى 30 كانون الأول الجاري من تنظيم الاتحاد القبرصي.
من ثم يعود الى لبنان لينخرط في معسكر تدريبي بإشراف المدرب الصربي كريستو ديوروفيتش المعتمد من قبل الإتحادين الدولي واللبناني للتزلج .
 
ب-  مانو عويس: شاركت عويس في العديد من السباقات في فرنسا واوروبا تحضيرا" للأولمبياد وسوف تشارك في بطولة الدول الصغرى الثانية التي ينظمها الإتحاد القبرصي مع العلم بأن عويس تتابع دراستها في فرنسا ويشرف على تدريباتها مدربون من الإتحاد الفرنسي للتزلج.
 
ج- إيلي طوق:يشارك طوق في مخيم تدريبي في اوروبا منذ 30 يوما" وقد شارك في عدة سباقات في إيطاليا والنمسا وسويسرا .كما يشارك في مخيّم تدريبي في إيطاليا من تنظيم الإتحاد الدولي على أن يعود الى لبنان للمشاركة في البطولة التي ستقام في 12 كانون الثاني الجاري في الأرز كتحضير أخيرقبل الأولمبياد.
 
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