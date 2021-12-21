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بونجاح يتعهد لرئيس الجزائر بتحقيق إنجاز تاريخي في مونديال قطر

21
DECEMBER
2021
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أعرب هداف المنتخب الجزائري لكرة القدم، بغداد بونجاح، عن أمله في قيادة "محاربي الصحراء"، لتحقيق إنجاز تاريخي في بطولة كأس العالم "قطر 2022".
 
وفي حديث جمع بونجاح برئيس الجمهورية الجزائري، عبد المجيد تبون، قال هذا الأخير: "أمامنا تحديات قوية سواء كأس أمم إفريقيا أو كأس العالم، أعتقد وإن شاء الله ربي مايخيبناش نتأهل إلى الدور الثاني لمنافسة كأس العالم".
 
قبل أن يجيبه بونجاح: "إن شاء الله سنصل إلى ربع النهائي أو المربع الذهبي (لمونديال قطر)".
 
وحرص الرئيس تبون، على تكريم بعثة المحاربين العائدة من قطر، بعد نجاحها في الفوز ببطولة كأس العرب، لأول مرة في تاريخ مشاركات المنتخبات الجزائرية.
 
ويعتبر منتخب الجزائر، أبرز المرشحين للفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا المزمع إقامتها في الكاميرون مطلع العام الجديد، علما بأن "محاربي الصحراء" توجوا بالنسخة الأخيرة التي استضافتها مصر في 2019.
 
وبات منتخب الجزائر على بعد خطوة واحدة من التأهل لمونديال قطر، حيث يخوض مباراة فاصلة في الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية في مارس المقبل ضد واحد من المنتخبات التالية: مصر، الكاميرون، مالي، غانا، أو جمهورية الكونغو.
روسيا اليوم
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