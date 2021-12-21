لاعبة روسية تغيب عن بطولة أستراليا المفتوحة بسبب اللقاح

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أعلنت الروسية ناتاليا فيخليانتسيفا، أنها لن تتمكن من المشاركة في بطولة أستراليا للتنس، لأن اللقاح الذي حصلت عليه ضد فيروس كورونا غير معترف به من السلطات الصحية المحلية.

ويحتاج كل اللاعبين واللاعبات إلى الحصول على جرعتين من لقاح معترف به، أو الحصول على استثناء طبي، للمشاركة في أستراليا المفتوحة التي تقام خلال الفترة من الـ17 وحتى الـ30 من يناير المقبل.

و"سبوتنيك V"، ليس ضمن اللقاحات المعترف بها من الحكومة الأسترالية، ما تسبب في حرمان فيخليانتسيفا المصنفة 54 عالميا سابقا من الظهور في ملبورن بارك.

وكتبت اللاعبة الروسية البالغ عمرها 24 عاما على حسابها في "تويتر": "لسوء الحظ، لن أستطيع المشاركة هذا العام (في أستراليا المفتوحة)".

وأضافت "أنا سعيدة جدا بمستواي في التنس في البطولات القليلة الماضية، وكنت أود اللعب (في أستراليا) لكن سبوتنيك غير معترف به".

وكانت اللاعبة المصنفة 194 عالميا حاليا، تحتاج إلى عبور الأدوار التمهيدية في ملبورن بارك أو الحصول على بطاقة دعوة للظهور في منافسات الفردي الرئيسية بأستراليا المفتوحة.