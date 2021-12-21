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رغم تفشي كورونا.. الدوري الإنجليزي مستمر خلال فترة الأعياد

21
DECEMBER
2021
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اتفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على استمرار مباريات البطولة خلال فترة الأعياد، رغم تسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في تأجيل مباريات.
 
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية، تقرير نشرته الاثنين،، إنه من المتوقع أن تلعب الأندية مبارياتها طالما هناك 13 لاعبا بالإضافة إلى حارس مرمى واحد على الأقل في التشكيلة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
 
وأضاف التقرير أن الجدول الزمني لمباريات الكؤوس سيشهد تعديلا ترغم مفاوضات الأندية والمسؤولين بشأن إلغاء مباريات الإعادة في كأس الاتحاد الإنجليزي للدورين الثالث والرابع، وتقليص مواجهات قبل نهائي كأس الأندية المحترفة إلى مباراة واحدة.
 
وتأجلت 10 مباريات في الدوري الممتاز هذا الشهر في ظل تفشي العدوى قبل بداية فترة الأعياد المزدحمة، حيث سيلعب كل فريق 3 مباريات ما بين 25 ديسمبر والثالث من يناير.
 
وأقيمت 4 من 10 مباريات فقط هذا الأسبوع، بعدما أبلغت بعض الأندية رابطة الدوري بعدم قدرتها على اللعب بتشكيلة كاملة.
 
يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه بريطانيا رقما مرتفعا لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الاثنين، الذي وصل إلى 91 ألفا.
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