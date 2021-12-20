جائزة جديدة لمحمّد صلاح

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حصل النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، على جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريمير ليغ”، للعام الثاني على التوالي.

وكشفت صحيفة “ميرور” البريطانية، التي تقدم جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي الممتاز بتصويت الجماهير، عن مشاركة 140 ألف شخص في التصويت.

وسجل محمد صلاح (29 عاما) 22 هدفا خلال 24 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، واصبحت مواجهة فريق توتنهام (2-2) أمس الأحد، في قمة منافسات الجولة الـ18 “للبريميرليغ”، المباراة الثانية فقط في الدوري هذا الموسم، التي لم يسجل أو يصنع خلالها “الفرعون” المصري أي هدف.

ويتربع النجم المصري على عرش صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 15 هدفا، متفوقا بفارق 5 أهداف على وصيفه وزميله البرتغالي ديوغو جوتا.

بينما يشغل ليفربول يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب “البريميرليغ” برصيد 41 نقطة، متأخرا بفارق 3 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، حامل اللقب.