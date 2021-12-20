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مدرب تشيلسي يكشف طبيعة إصابة لاعبه المغربي زياش

20
DECEMBER
2021
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أبدى مدرب تشيلسي، توماس توخيل، تفاؤله حيال إصابة نجمه المغربي حكيم زياش، خلال تعادل الفريق اللندني مع وولفرهامبتون 0-0، أمس الأحد، لحساب الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.
 
ودخل ماتيو كوفاسيتش، بدلا من زياش في منتصف الشوط الثاني، بعد أن تعرض الأخير لإصابة في ربلة الساق.
 
وخسر تشيلسي أيضا في لقاء وولفرهامبتون، خدمات لاعبه الشاب تريفوه تشالوباه، الذي تعرض للإصابة، ليدخل ساؤول نيغويز بدلا منه.
 
ومع ذلك، تمسك توخيل بالتفاؤل وألا تكون الإصابات خطيرة، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "تريفوه، آمل أن يكون الأمر مجرد ألم فقط، لكن في الوقت الحالي هو يتألم بشدة، مازلنا نأمل في أن الأمر ليس جادا، لكننا بحاجة إلى الانتظار وإجراء مزيد من الفحوصات".
 
وأضاف: "بالنسبة لحكيم، لا أعتقد أن الأمر سيئ، فقد أصيب في العصب، وكانت ربلة الساق مشدودة، لذا كان يعرج وكان علينا أن نخرجه بالطبع".
 
وغاب سبعة لاعبين بسبب فيروس كورونا، عن تشيلسي في لقاء وولفرهامبتون، وتعين على توخيل الاستعانة بدكة بدلاء تحتوي على ستة لاعبين فقط، وأقر بأن إصابة تشالوباه وزياش "ستستنزف موارده أكثر".
 
وكان تشيلسي، طلب من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تأجيل مباراته أمام وولفرهامبتون في ضوء تفشي المرض، لكن الطلب قوبل بالرفض.
 
ويحتل الفريق اللندني، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 38 نقطة، ويبتعد بفارق ست نقط عن المتصدر مانشستر سيتي، وبثلاث نقاط عن وصيفه ليفربول.
روسيا اليوم
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