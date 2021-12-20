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بخطأ أليسون بيكر.. ليفربول يفرط في الفوز على توتنهام

20
DECEMBER
2021
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بعد أسبوع من التأجيلات بسبب جائحة فيروس كورونا، حصل كل من توتنهام هوتسبير وليفربول على نقطة بعد تعادل مثير 2-2، في مواجهة ممتعة بالدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، قبل فترة عيد الميلاد.
 
وأهدى خطأ الحارس أليسون بيكر التعادل لتوتنهام عبر سون هيونغ مين في الدقيقة 74، لكن ليفربول استشاط غضبا بسبب حالات تحكيمية مثيرة للجدل.
 
وأنهى هاري كين صيامه عن التسجيل لمدة شهرين بمنح التقدم لتوتنهام بعد 13 دقيقة، وكان على فريق المدرب أنطونيو كونتي تعزيز تفوقه قبل أن يدرك ديوغو جوتا التعادل لليفربول.
 
ووضع آندي روبرتسون فريقه ليفربول في المقدمة في الدقيقة 69، حيث بدا الفريق في طريقه لفوزه التاسع على التوالي القياسي بجميع المسابقات.
 
لكن سون استغل خطأ الحارس أليسون عندما أفلتت الكرة من أمام قدمه ليدرك التعادل 2-2، قبل أن يكمل ليفربول المباراة بعشرة لاعبين لطرد روبرتسون بعد تدخل عنيف.
 
ويدخل ليفربول فترة عيد الميلاد وهو يتأخر بثلاث نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، الذي انتصر 4-صفر على نيوكاسل يونايتد في وقت سابق من الأحد.
 
ويحتل توتنهام المركز السابع وله 26 نقطة من 15 مباراة.
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