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قطار ريال مدريد يصطدم بصمود قادش

20
DECEMBER
2021
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توقفت سلسلة انتصارات ريال مدريد، التي استمرت 10 مباريات في جميع المسابقات، بتعادله المحبط مع ضيفه قادش المتعثر من دون أهداف، الأحد، في الدوري الإسباني.
 
وكان الأداء شجاعا من الفريق القادم من جنوب إسبانيا أمام متصدر الدوري، وصمد في الشوط الثاني الذي أمطر فيه ريال مدريد مرمى الحارس خريمياس ليديسما بمحاولات عديدة من دون هز الشباك.
 
ورغم التعثر، لا يزال ريال في وضع مريح في القمة بفارق 6 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، الذي هزم أتلتيكو مدريد حامل اللقب 2-1، السبت وتتبقى له مباراة.
 
كما يبتعد الفريق الملكي 10 نقاط عن ريال بيتيس ثالث الترتيب، الذي خسر من أتلتيك بلباو.
 
ويحتل برشلونة، الذي فاز بصعوبة 3-2 على ضيفه إلتشي، السبت، المركز السابع بفارق 16 نقطة عن غريمه المتصدر.
 
وفي غياب 6 لاعبين من ريال بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، اتجهت الأنظار نحو إيدن هازارد الذي شارك أساسيا لأول مرة مع ريال مدريد منذ سبتمبر، أمام قادش القابع في المركز قبل الأخير.
 
وبعد شوط أول باهت، استرد الجناح البلجيكي إيقاع اللعب، لكن هذا لم يكن كافيا لكسر التعادل المحبط أمام الجماهير في ملعب "سانتياغو برنابيو".
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