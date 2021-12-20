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تحضيرا" للاستحقاقات الدولية المقبلة، بدأ الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو تصفيات منتخب لبنان لجميع الفئات العمرية بعد تسمية اللاعبين الفائزين في بطولة لبنان لعام 2021 وذلك في "انترناشيونال ماريتيم أكاديمي"- الكسليك مع مدربي المنتخب ريان مرعب والياس الريّس لأسلوب القتال الحر(الساندا) ومساعد مدرب للياقة البدنية علي عياش وتحت أشراف مدير المنتخبات ألان خنيصر.

وقد وافقت الهيئة الأدارية في اجتماعها الأخير على المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في تشرين الثاني المقبل في الصين وكذلك المشاركة في بطولة الجامعات ايضا" في الصين.