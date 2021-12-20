بطولة الدول الصغرى بالتزلج: ميدالية فضية للمتزلجة صوفي كلاس وتهنئة من رئيس الاتحاد فريدي كيروز

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أحرزت المتزلجة الناشئة صوفي كلّاس الميدالية الأولى للبنان ضمن بطولة الدول الصغرى في التزلج على الثلج التي تقام في ايطاليا ومن تنظيم الاتحاد الألباني للتزلج.

وجاء احراز كلّاس الميدالية الفضية في اليوم الثاني من المنافسات بعدما احرزت المركز الثاني في التعرج القصير للاناث.

وتأتي مشاركة الفريق اللبناني في البطولة تحضيراً لموسم 2022.

يشار الى أن الفريق اللبناني سيشارك في سباقي التعرج الطويل في البطولة عينها .وبعد احرازها الميدالية ، هنأ رئيس الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج فريدي كيروز البطلة على انجازها باسمه وباسم اللجنة الادارية للاتحاد وباسم عائلة اللعبة ومتمنياً المزيد من التوفيق للبعثة في سباقات التعرج الطويل.