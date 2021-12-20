بطولة لبنان في السكواش: لقب الرجال لجايسن كرم والسيدات لسابين سماحة

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اختُتمت بطولة لبنان العامة في السكواش التي نظمها الاتحاد اللبناني للعبة على مدى عشرة ايام على ملاعب نادي مون لاسال- عين سعادة.

شملت هذه الدورة الفئات المعتمدة من قبل الاتحاد اللبناني للعبة وهي: رجال درجة "أ" ، سيدات درجة "أ" و"كروس سكواش" رجال درجة "أ".

شارك في هذه البطولة 30 لاعب ولاعبة ينتمون الى اندية: مون لاسال، الجمهور، المركزية، كورنر، أنصار، غولف، 1875 والاسكيب.

النتائج

وفي ما النتائج النهائية:

*رجال درجة "أ" :

-المركز الأول: جايسن كرم (مون لاسال)

-المركز الثاني: وليد فرح (مون لاسال)

-المركز الثالث: فيكتور حاطوم (مون لاسال)

-المركز الثالث: ايف أسمر (مون لاسال)

*سيدات درجة "أ" :

-المركز الأول: سابين سماحة (أنصار)

-المركز الثاني: جينيفر ضو (الجمهور)

-المركز الثالث: مي مطر (مون لاسال)

-المركز الثالث: ملك رحال (أنصار)

*رجال درجةCross Squash "أ" كروس سكواش :

-المركز الأول: جايسن كرم (مون لاسال)

-المركز الثاني: فيكتور حاطوم (مون لاسال)

-المركز الثالث: نزيه زوهيري (مون لاسال)

-المركز الثالث: مارك صباغ (مون لاسال)

أشرف على البطولة أمين سر الاتحاد روي دي فيرو وعاونه الحكمان نزيه زهيري ومارك صباغ.

وفي الختام، وزّع رئيس الاتحاد مروان الحكيم و رئيس نادي مون لاسال جهاد سلامة ونائب رئيس الاتحاد نبيل طبارة، أمين السر روي دي فيرو، عضو الاتحاد جو خوري ، عضو الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية ظافر كبارة ومدير المركز الرياضي ايلي فرح، الميداليات على الفائزين والفائزات.