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بطولة لبنان في السكواش: لقب الرجال لجايسن كرم والسيدات لسابين سماحة

20
DECEMBER
2021
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اختُتمت بطولة لبنان العامة في السكواش التي نظمها الاتحاد اللبناني للعبة على مدى عشرة ايام على ملاعب نادي مون لاسال- عين سعادة.
شملت هذه الدورة الفئات المعتمدة من قبل الاتحاد اللبناني للعبة وهي: رجال درجة "أ" ، سيدات درجة "أ"  و"كروس سكواش" رجال درجة "أ".
 
شارك في هذه البطولة 30 لاعب ولاعبة ينتمون الى اندية: مون لاسال، الجمهور، المركزية، كورنر، أنصار، غولف، 1875 والاسكيب.
 
النتائج
وفي ما النتائج النهائية:
*رجال درجة "أ"  : 
-المركز الأول: جايسن كرم (مون لاسال) 
-المركز الثاني: وليد فرح (مون لاسال)
-المركز الثالث: فيكتور حاطوم (مون لاسال)
-المركز الثالث: ايف أسمر (مون لاسال)
 
*سيدات درجة "أ" : 
-المركز الأول: سابين سماحة (أنصار) 
-المركز الثاني: جينيفر ضو (الجمهور)
-المركز الثالث: مي مطر (مون لاسال)
-المركز الثالث: ملك رحال (أنصار)
 
*رجال درجةCross Squash "أ" كروس سكواش : 
-المركز الأول: جايسن كرم (مون لاسال) 
-المركز الثاني: فيكتور حاطوم (مون لاسال)
-المركز الثالث: نزيه زوهيري (مون لاسال)
-المركز الثالث: مارك صباغ (مون لاسال)
 
أشرف على البطولة أمين سر الاتحاد  روي دي فيرو وعاونه الحكمان نزيه زهيري ومارك صباغ.
وفي الختام، وزّع رئيس الاتحاد مروان الحكيم و رئيس نادي مون لاسال جهاد سلامة ونائب رئيس الاتحاد نبيل طبارة، أمين السر روي دي فيرو، عضو الاتحاد جو خوري ، عضو الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية ظافر كبارة ومدير المركز الرياضي ايلي فرح، الميداليات على الفائزين والفائزات.
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