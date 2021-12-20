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بالفيديو.. هكذا استقبلت الجزائر "أبطال العرب"

20
DECEMBER
2021
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حظي منتخب الجزائر لكرة القدم باستقبال رسمي وشعبي حافل، عقب عودته إلى أرض الوطن، الأحد، متوجا بلقب كأس العرب التي أقيمت في الدوحة.
 
وتفوقت الجزائر على تونس، السبت، في نهائي مغاربي مثير، بهدفين نظيفين سجلا في الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.
 
وكان على رأس مستقبلي طائرة "محاربي الصحراء" في مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائر، الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، وعدد من أعضاء الحكومة.
 
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن المسؤولين الحكوميين "قدموا تحية عرفان وتقدير لأبطال الجزائر الذين شرفوا الراية الوطنية في أحسن صورة".
 
وكان وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة، والرباعي بغداد بونجاح وياسين إبراهيمي ويوسف بلايلي وجمال بلعمري، ثم المدرب الوطني للاعبين المحليين مجيد بوقرة، أوائل من نزلوا من طائرة المنتخب.
 
وعمت فرحة عارمة شوارع الجزائر، حيث استقبل الآلاف حافلة منتخب "الخُضر" احتفالا بالتتويج بكأس العرب للمرة الأولى في تاريخه.
 
واستقل أعضاء المنتخب البطل حافلة مزينة بألوان علم الجزائر وصور نجوم المنتخب، سارت بين حشود الجماهير حيث أدى اللاعبون لهم التحية.
 
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني كشفت عن اتخاذ إجراءات أمنية بالطريق السريع، تحسبا لعودة المنتخب الوطني إلى أرض الوطن.
 
وحسب بيان للمديرية، فقد اتخذت إجراءات أمنية لتسهيل تنقل موكب المنتخب، انطلاقا من مطار هواري بومدين إلى وسط الجزائر العاصمة.
 
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