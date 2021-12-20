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كلوب يكشف آخر تطورات محادثات تجديد عقد صلاح

20
DECEMBER
2021
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عبّر مدرب ليفربول يورغن كلوب عن تفاؤله بشأن تجديد عقد الدولي المصري محمد صلاح والذي ينتهي بعد 18 شهرا.
 
وقال كلوب في مقابلة مع "سكاي سبورتس": "نجري محادثات جيدة حقا. أريد أن يجدد صلاح عقده، ولكنني لا أعرف متى يتم ذلك".
 
وأضاف المدرب الألماني: "عقد جديد صلاح مع ليفربول؟. لا أشعر بالقلق بشأن وتيرة المحادثات. إننا نجري مفاوضات جيدة حقا معه، وأنا غير مهتم بما سيحدث".
 
ويعد صلاح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا برصيد 15 هدفا وتسع تمريرات حاسمة في 17 مباراة فقط.
 
وكان النجم المصري قد صرّح سابقا أنه يريد البقاء في ليفربول إلى الأبد، لكنه يدرك أن الأمر متروك للنادي.
 
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وصرّح صلاح لشبكة "سكاي سبورتس" في أكتوبر، قائلا: "أود أن أبقى حتى اليوم الأخير من مسيرتي الكروية مع ليفربول، لكن لا يمكنني قول الكثير عن ذلك، فالأمر ليس بيدي، لأن ذلك يعتمد على ما يريده النادي".
 
وتابع النجم المصري: "لا أتخيل أن أرى نفسي ألعب ضد ليفربول على الإطلاق. هذا سيجعلني حزينا".
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