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بهدفين "قاتلين".. الجزائر تهزم تونس وتتوج بكأس العرب

18
DECEMBER
2021
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حقق المنتخب الجزائري لقب كأس العرب 2021، بعد انتصاره في المباراة النهائية بهدفين نظيفين على نظيره التونسي، في مباراة مثيرة، مساء السبت.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في مباراة متكافئة شهدت فرصا خطيرة من الطرفين، سجل المنتخب الجزائري هدف الحسم في الوقت الإضافي، قبل أن يضيف الثاني في الثانية الأخيرة من المباراة.

وجاء الهدف الأول بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، بقدم البديل أمير سعيود، في الدقيقة 99، قبل أن يضيف ياسين براهيمي الهدف الثاني في الدقيقة 125، عندما انفرد بالمرمى الخالي تماما، بسبب تقدم حارس المرمى للمشاركة في "الهجمة التونسية الأخيرة"، ليحسم العرس الكروي العربي.

وجاء الانتصار متوجا لجهود المنتخب الجزائري "الاستثنائية" في البطولة، حيث استطاع منتخب "محاربو الصحراء" تجاوز المرشحين مثل المغرب وقطر، في طريقه للمباراة النهائية، قبل أن ينتصر على "نسور قرطاج".

وتوج المهاجم التونسي سيف الدين جزيري، هدافا للبطولة، برصيد 3 أهداف.

وكان المنتخب القطري قد حسم المركز الثالث في البطولة، بعد انتصاره في وقت سابق يوم السبت، على نظيره المصري، بركلات الترجيح.

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