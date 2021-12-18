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أنباء عن إصابة محمد صلاح بكورونا.. وليفربول يعلق

18
DECEMBER
2021
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ضجت وسائل الإعلام البريطانية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بأن النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي أصيب بفيروس كورونا.
 
وذكرت شبكة "فيرم" الإنجليزية، أن محمد صلاح أصيب بفيروس كورونا، حيث كشفت المسحة الأولى التي أجراها مع لاعبي ليفربول قبل مواجهة توتنهام الأحد في الدوري الإنجليزي.
 
وأضافت أن صلاح سوف يخضع لمسحة ثانية، صباح السبت، وذلك لحسم موقفه النهائي بعد مؤشرات إصابته التي ظهرت من المسحة الأولى، وبناء على ذلك سيتم مناقشة تأجيل مواجهة توتنهام وليفربول.
 
من جانبه، كشف المتحدث الإعلامي لنادي ليفربول حقيقة إصابة صلاح بفيروس كورونا، قائلا: "ليس هناك ما يشير لإصابة صلاح بكورونا، وليس من الصواب التكهن بمثل هذه الأمور المتعلقة بالصحة".
 
وأضاف: "لم تظهر على صلاح أي أعراض، ولذلك لم يصدر النادي أي بيان حول الأمر".
 
وشارك صلاح في الفوز ضد نيوكاسل 3-1، الخميس الماضي في الدوري الممتاز، وسجل الهدف الثاني في اللقاء.
 
ويتصدر صلاح حاليا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 هدفا، وبفارق 6 أهداف عن زميله في ليفربول البرتغالي ديوغو جوتا والإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.
 
ويحتل ليفربول مقعد الوصيف في البريميرليغ بـ40 نقطة، متخلفا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر.
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