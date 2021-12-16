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بالصور.. تمثال مارادونا يخطف الأنظار في مطار بالأرجنتين

16
DECEMBER
2021
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تم كشف النقاب عن تمثال للأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا، الأربعاء، داخل مطار إيزيزا الدولي، وذلك وفقا لما أعلنته الشركة المشغلة للمطار الرئيسي في الأرجنتين.
 
وتمت صناعة تمثال الأسطورة الراحل، الذي توفى في 25 نوفمبر 2020 عن عمر ناهز 60 عاما، بالحجم الطبيعي، ويستعيد صورته لحظة عزف النشيد الوطني للأرجنتين في مونديال المكسيك 1986.
 
وقبل كشف النقاب عنه، زار كل من زوجة مارادونا سابقا كلاوديا فيافانيي، وابنتيه دالما وجيانينا مارادونا، وشقيقه راؤول مارادونا، التمثال في مراسم حميمية وخاصة داخل المطار، قبل التوجه للسعودية لمشاهدة مباراة بوكا جونيورز الأرجنتيني وبرشلونة الإسباني على الكأس التي تحمل اسم الأسطورة الراحل.
 
وتعود فكرة إقامة تمثال لمارادونا في المطار الرئيسي في البلاد، إلى سنوات سابقة نظرا للعلاقة القوية التي تربط صاحب القميص رقم (10)، ومؤسس شركة الطيران، الملياردير الأرجنتيني إدواردو إيورنيكيان، وفقا لما أعلنته الشركة في بيان.
 
وتوفي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، بعد إصابته بسكتة قلبية، وقاد مارادونا منتخب بلاده للتتويج بآخر لقب كأس عالم لها، وذلك في البطولة التي أقيمت في المكسيك عام 1986.
روسيا اليوم
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