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"سبورتس مانيا" تفتتح فرعاً لها في مسقط بسلطنة عُمان

16
DECEMBER
2021
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بعد النجاح الكبير الذي حققته في لبنان ودبي(الامارات العربية المتحدة)  في مجال تنظيم البطولات للشركات والمصارف والناشئين بالإضافة إلى الرحلات والبرامج الإجتماعية الرياضية ، أعلنت شركة "سبورتس مانيا" عن افتتاح فرع جديد لها في مسقط(سلطنة عمان)  لنفس الأهداف والثوابت.
 
مع العلم أنّ الشركة قد اثبتت نفسها في دبي كما في لبنان حيث نظمت خلال سنة ٢٠٢١ العديد من البطولات على رأسها بطولة الجالية اللبنانية وال"سوبر ليغ" لكرة السلة بالاضافة الى العديد من المسابقات لدعم المرأة.
 
كما سبقت ونظمت بطولة في دبي عام ٢٠١٧ عُرفت بـ"معركة المصارف" في كرة السلة حيث واجه ٤ مصارف من لبنان ٤ آخرين من دبي. وفي آذار عام ٢٠١٩ نظمت  بطولة الشركات والمصارف في الميني فوتبول التي شارك فيها خمسة مصارف من لبنان وخمسة  فرق من دبي .وفي نهاية العام الحالي نظّمت بطولة الشركات والمصارف في كرة السلة للسيدات بمشاركة اربعة  فرق من لبنان والإمارات العربية المتحدة.
 
وبهذه الخطوة، تكون " سبورتس مانيا" ترسم خطة التوسّع في البلاد العربية يوماً بعد يوم.
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