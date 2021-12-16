اختبارات لاختيار اللاعبين الواعدين في كرة القدم على 3 مراحل في الشمال وبيروت والجنوب

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في خطوة لصقل المواهب الشابة في كرة القدم وفتح آفاق خارجية لها ودخول عالم الاحتراف،تقام اختبارات للاعبين واللاعبات للذين تتراوح اعمارهم بين 17 و23 سنة على ثلاث مراحل الشهر المقبل بهدف اختيار المواهب منها .

وفي التفاصيل،تنظّم"يو. أس.اي كونيكت الشرق الأوسط"

"Middle East USA Connect" الرياضية ،التي تأسست في فرنسا منذ عشر سنوات، الاختبارات التمهيدية الثلاثة في الشمال وبيروت والجنوب.وسيقام الاختبار الأول على ملعب نادي النجمة في بيروت في 7 كانون الثاني المقبل .اما الاختبار الثاني فسيجري في 14 كانون الثاني المقبل على ملعب الرئيس رشيد كرامي في طرابلس يليها الاختبار الثالث على ملعب صور البلدي في 21 من الشهر عينه .وسيجري اختيار عدد من اللاعبين في المراحل الثلاث ليتأهلوا لخوض الاختبار النهائي حيث سيتم تحديد تاريخه ومكانه لاحقاً لغربلة الأسماء تمهيداً لاختيار الموهبين منها.

وستقام الاختبارات الثلاثة تحت اشراف كشافين اثنين من فرنسا اللذين سيحضران الاختبارات ويدوّنون ملاحظاتهم بانتظار اختيار اللاعبين الذين يتمتعون بمواهب فنية عالية تمهيداً لتأمين منح دراسية جامعية لهم في الجامعات الأميركية ليتابعوا تحصيلهم العلمي الجامعي ومزاولة لعبة كرة القدم تمهيداً للاحتراف في أحد الأندية العالمية .وسيتم تحضير ملف رياضي وأكاديمي للاعبين الذين سيتم اختيارهم للمرحلة المقبلة.

فاللاعبون الذين لم ينهوا دراستهم الثانوية بعد يمكن تحضيرهم للمرحلة الجامعية عبر تمارين وفق نظام تدريبي معيّن .اما اللاعبون الذين أنهوا دراستهم الثانوية فيمكنهم متابعة تحصيلهم العلمي الجامعي في الولايات المتحدة فوراً.

وسبق ان تم اختيار ثمانية لاعبين لبنانيين موهوبين خلال مرحلة التجارب التي جرت في نيسان الفائت .

للراغبين بالتسجيل زيارة الرابط التالي:

www.usaconnectme.com

ولأي معلومات الاتصال على الرقم:

76-488007