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تكريم هاملتون بلقب "فارس"

16
DECEMBER
2021
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حصل البريطاني لويس هاملتون بطل سباقات فورمولا 1 للسيارات سبع مرات، الأربعاء، على لقب فارس "سير"، تقديرا لما قام به من خدمات لرياضة السيارات.
 
وجاء منح هاملتون اللقب بعد أيام قليلة من فشله في الفوز بثامن لقب، وتحقيق رقم قياسي غير مسبوق بعد منافسة حامية حتى اللفة الأخيرة في سباق جائزة أبوظبي الكبرى.
 
وبهذا أصبح هاملتون (36 عاما) رابع سائق في فورمولا 1 يتوج باللقب بعد الأسترالي الراحل جراك برابهام وسترلينغ موس وجاكي ستيوارت الفائز باللقب ثلاث مرات، لكنه أول سائق يتوج باللقب أثناء منافسته في السباقات، حسبما ذكرت "رويترز".
 
سيارات الفوروملا.. عندما تقود صاروخاً !
 
وحقق ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول، لقب بطولة العالم بالفورمولا 1 في اللفة الأخيرة، متفوقا على هاملتون بسباق جائزة أبوظبي الكبرى.
 
وبعد سيطرة تامة من هاملتون طوال السباق، استطاع فيرستابن خطف صدارة السباق رقم 22 والأخير في بطولة الفورمولا 1، والذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي على حلبة مرسى ياس.
 
وبينما كان هاملتون في طريقه لتحقيق البطولة رقم 8 في تاريخه، أدى حادث لسيارة أحد المتسابقين، إلى إدخال سيارة أمان قربت المنافسين من بعضهم البعض، ليستغل فيرستابن الفرصة ويتفوق على هاملتون عند إعادة الانطلاق.
 
وقدم فريق مرسيدس شكوى للمنظمين، بسبب إدخال سيارة الأمان، مما ساعد فيرستابن على التفوق في اللفة الأخيرة، بعد أن كان بعيدا عن الصدارة.
 
وبهذا الإنجاز التاريخي، حقق فيرستابن أول بطولة في تاريخه، بعد أن كان متعادلا بالنقاط مع هاملتون قبل انطلاق سباق أبوظبي.
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