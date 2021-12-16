إصابة إثنين من نجوم ريال مديد بكورونا

A + A -

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الأربعاء، إصابة لاعبيه لوكا مودريتش ومارسيلو بفيروس كورونا. ولم يذكر الناد أي تفاصيل عن حالتهم، أو ما إذا كان أي شخص آخر قد اختلط بهما.

واكتفى النادي الملكي ببيان مقتضب على موقعه الرسمي، قال فيه "يعلمكم ريال مدريد بأن نتيجة لاعبَينا مارسيلو ولوكا مودريتش جاءت إيجابية بكوفيد-19".

ولن يكون اللاعبان بالتالي مع فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي حين يخوض مباراتيه الأخيرتين لهذا العام الأحد ضد قادش، ثم الثلاثاء في ضيافة أتلتيك بلباو.

لعنة الإصابات.. سوء حظ أم سوء كادر طبي؟

شارك مودريتش في المباراة التي فاز فيها ريال مدريد على غريمه أتلتيكو مدريد 2-0 يوم الأحد. وكان مارسيلو على دكة البدلاء.

ويتصدر الريال ترتيب الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عن إشبيلية الثاني بعد 17 مرحلة، فيما بات مبتعداً بفارق 13 نقطة عن جاره اللدود أتلتيكو مدريد حامل اللقب بعد الفوز على الأخير 2-صفر الأحد.