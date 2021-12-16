بنيران صديقة.. مصر تودع وتونس إلى نهائي كأس العرب

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بهدف عكسي قاتل في الرمق الأخير لقائد مصر عمرو السولية، بلغت تونس نهائي كأس العرب، الأربعاء، على استاد 974 المونديالي في منطقة راس بوعبود بضواحي العاصمة القطرية الدوحة.

وسجل السولية عن طريق الخطأ برأسه هدف المباراة الوحيد اثر ركلة حرة (90+5) لمصلحة تونس حاملة لقب النسخة الأولى في 1963.

ويلتقي "نسور قرطاج" في المباراة النهائية مع الفائز في مباراة نصف النهائي الأخرى بين قطر والجزائر، بينما تلعب مصر مع الخاسر لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتقام المباراة النهائية من البطولة السبت، على استاد البيت.