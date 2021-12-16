أرسنال يقفز إلى المركز الرابع بالفوز على وستهام

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تقدم أرسنال للمركز الرابع مؤقتا، بفوزه على ضيفه وستهام يونايتد 2-صفر، الأربعاء، في المرحلة 17 من الدوري الإنجليزي، التي شهدت تأجيل مباراة بيرنلي وواتفورد بسبب انتشار فيروس كورونا.

وهي المباراة الثالثة التي تؤجل بسبب الوباء في الدوري، بعد برايتون وتوتنهام التي كانت مقررة الأحد، وبرنتفورد أمام مانشستر يونايتد، التي كان من المفترض أن تلعب الثلاثاء.

وعلى ملعب الإمارات في لندن، حسم "المدفعجية" نتيجة المباراة في الشوط الثاني بفضل هدفي البرازيلي غابريال مارتينيلي (48) والبديل إميل سميث رو (87).

وتقدم أرسنال للمركز الرابع بـ29 نقطة، متقدما بفارق نقطة عن المتراجع وستهام، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس متأخرا بفارق نقطتين مع مباراة أقل، على غرار توتنهام هوتسبير السابع بـ25 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة، على أن يلعب أمام ليستر سيتي الخميس.

وتابع أرسنال فرض تفوقه في ملعبه حيث لم يخسر سوى مباراة واحدة هذا الموسم، وكانت الافتتاحية أمام تشلسي بالفوز صفر-2، ليحقق من بعدها سلسلة من 10 مباريات في جميع المسابقات لم يذق خلالها طعم الخسارة.

ومن جهة أخرى، لم يفز وستهام سوى في مباراتين بمختلف المسابقات من مبارياته الثماني الأخيرة، مقابل تعادلين و4 هزائم.

وخسر برايتون أمام ضيفه ولفرهامبتون صفر-1، فيما تعادل كريستال بالاس مع ساوثهامبتون 2-2، وتختتم المرحلة الخميس بلقاءي تشلسي أمام إيفرتون، وليفربول مع نيوكاسل يونايتد.