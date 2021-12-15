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كأس غرب آسيا بالمبارزة: 3 ميداليات جديدة للبطلة ريتا ابو جودة

15
DECEMBER
2021
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بعد يومين من احرازها  ميداليتين ذهبيتين في بطولة العرب للمبارزة محققة انجازاً خارجياً جديداً لها ولرياضة المبارزة اللبنانية، حققت بطلة لبنان والعرب ريتا ابو جودة، انجازاً جديداً باحرازها ثلاث ميداليات ضمن مسابقة  كأس العراق لدول غرب آسيا للعام الجاري ، التي نظمها الاتحاد العراقي في السليمانية في شمال العراق، على هامش البطولة العربية.
 
وفي التفاصيل ،احرزت ابو جودة ذهبية سلاح الشيش، وفضية كل من سيف المبارزة والحسام.
 
هذا وخسر بطل لبنان في سيف المبارزة انطوان الشويري في الدور ربع النهائي في فئة سيف المبارزة.
 
وتألفت  البعثة المشاركة في الاستحقاق الاقليمي من عضو الاتحاد ربيع رعيدي (رئيساً) والمدرب الوطني محمود علي احمد ومن اللاعبة  ريتا ابو جودة واللاعب انطوان الشويري والحكم الدولي زياد الجلبوط اضافة الى  جورج زيدان نائب رئيس الاتحاد اللبناني للمبارزة وعضو الهيئة التنفيذية للاتحاد الآسيوي، الذي حضر اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا للمبارزة، ممثلاً الاتحاد اللبناني للعبة. 
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