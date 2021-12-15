living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سلة: Triple Threat يتوّج بلقب بطولة السوبر ليغ بالإمارات

15
DECEMBER
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ختتمت " سبورتس مانيا - دبي" النسخة الأولى لبطولة السوبر ليغ بكرة السلة في الامارات العربية المتحدة بمشاركة ثمانية فرق وتحت إشراف مجلس دبي الرياضي والاتحاد الاماراتي في كرة السلة. 
 
واقيمت المباراة النهائية على أرض ملعب نادي الوصل الرياضي وكانت متقاربة وحماسية حيث تمكن فريق Triple Threat من الفوز في المباراة في الثواني الاخيرة على فريق Swish بنتيجة (90 - 87).
 
وأظهر الفريقان مستوى جيد وروح رياضية عالية وحصل الفائز على جائزة مالية بقيمة 12,000 درهم. 
 
حضر المباراة اللاعبان المخضرمان  القدامى ريشار الحسيني وطوني فضول ومدير شركة "800meat" عقيل ياسين، واللاعب  الصاعد جهاد الخطيب. 
 
وفي الختام، وزعت  الكؤوس والميداليات على الفريق الفائز والوصيف ووزعت الجوائز الفردية على الشكل التالي:
 
- أفضل لاعب في البطولة حسن دندش من فريق Triple Threat.
- أفضل مسجل لاعب Swish أسّان بوي.
- أفضل مسجل رميات ثلاثية جوني نمر من فريق Jedis.
- أفضل ملتقط كرات هيثم الغضين من فريق Ghost Honey
- أفضل بلوك شوت لاعب Swish أسّان بوي.
- أفضل متابع جوني نمر من فريق Jedis.
- أفضل قائد عصام ترمنيني من فريق Hoopers.
- أفضل مدافع لاعب Triple Threat عامر السطي.
- أفضل سارق كرات جوني نمر من فريق Jedis.
- أفضل مدرب رفيق شبيب من فريق Triple Threat.
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout