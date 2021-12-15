سلة: Triple Threat يتوّج بلقب بطولة السوبر ليغ بالإمارات

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ختتمت " سبورتس مانيا - دبي" النسخة الأولى لبطولة السوبر ليغ بكرة السلة في الامارات العربية المتحدة بمشاركة ثمانية فرق وتحت إشراف مجلس دبي الرياضي والاتحاد الاماراتي في كرة السلة.

واقيمت المباراة النهائية على أرض ملعب نادي الوصل الرياضي وكانت متقاربة وحماسية حيث تمكن فريق Triple Threat من الفوز في المباراة في الثواني الاخيرة على فريق Swish بنتيجة (90 - 87).

وأظهر الفريقان مستوى جيد وروح رياضية عالية وحصل الفائز على جائزة مالية بقيمة 12,000 درهم.

حضر المباراة اللاعبان المخضرمان القدامى ريشار الحسيني وطوني فضول ومدير شركة "800meat" عقيل ياسين، واللاعب الصاعد جهاد الخطيب.

وفي الختام، وزعت الكؤوس والميداليات على الفريق الفائز والوصيف ووزعت الجوائز الفردية على الشكل التالي:

- أفضل لاعب في البطولة حسن دندش من فريق Triple Threat.

- أفضل مسجل لاعب Swish أسّان بوي.

- أفضل مسجل رميات ثلاثية جوني نمر من فريق Jedis.

- أفضل ملتقط كرات هيثم الغضين من فريق Ghost Honey

- أفضل بلوك شوت لاعب Swish أسّان بوي.

- أفضل متابع جوني نمر من فريق Jedis.

- أفضل قائد عصام ترمنيني من فريق Hoopers.

- أفضل مدافع لاعب Triple Threat عامر السطي.

- أفضل سارق كرات جوني نمر من فريق Jedis.

- أفضل مدرب رفيق شبيب من فريق Triple Threat.