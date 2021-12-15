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أرسنال يعاقب أوباميانغ بنزع شارة القيادة

15
DECEMBER
2021
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أعلن نادي أرسنال، يوم الثلاثاء، تجريد مهاجمه الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ من شارة قيادة الفريق لأسباب تأديبية كانت سبباً في إبعاده عن المباراة ضد ساوثمبتون (3-صفر) السبت الماضي، ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.
 
وقال النادي اللندني في بيان "عقب خرقه الانضباطي الأخير الأسبوع الماضي، لن يكون بيار إيميريك أوباميانغ قائدا لفريقنا، ولن يكون ضمن التشكيلة المدعوة لخوض مباراة الأربعاء ضد وست هام يونايتد".
 
ونقلت "فرانس برس" عن أرسنال "نتوقع من جميع لاعبينا، وخاصة قائدنا، العمل وفقًا للقوانين والمعايير التي وضعناها جميعًا ووافقنا عليها".
 
وأوضح موقع "ذي أثلتيك" أن أوباميانغ عاد في وقت متأخر عما تم الاتفاق عليه من رحلة شخصية إلى فرنسا الأسبوع الماضي، مما أجبره لاحقًا على التغيب عن التدريبات بسبب الحاجة إلى اجتياز بروتوكولات فيروس كورونا.
 
وكان المدرب الإسباني لأرسنال ميكل أرتيتا استبعد أوباميانغ من مباراة الدربي أمام توتنهام في مارس الماضي، بسبب قضية انضباطية عندما وصل متأخرا لحضور اجتماع قبل المباراة.
 
وقال أرتيتا السبت "إنه ليس بالموقف السهل أو الوضع الذي نريده، أن يكون قائد فريقنا في هذا الوضع".
 
واختير أوباميانغ قائدا لأرسنال في عام 2019 بعد تجريد لاعب الوسط الدولي السويسري غرانيت تشاكا من الشارة على خلفية شتمه لقسم من جمهور "المدفعجية" بعد استبداله في مباراة بالدوري ضد كريستال بالاس.
 
وقاد الدولي الغابوني أرسنال الى الفوز بلقبه الوحيد تحت قيادة أرتيتا عندما سجل هدفين في نصف نهائي ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2020.
 
ومع ذلك، تراجع مستوى أوباميانغ منذ تمديد عقده لمدة ثلاث سنوات في سبتمبر 2020 في خطوة جعلته أحد أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الممتاز بقيمة 18 مليون جنيه استرليني (24 مليون دولار) سنويًا.
 
وسجل أوباميانغ 10 أهداف فقط في الدوري الموسم الماضي حيث احتل أرسنال المركز الثامن، وأحرز أربعة أهداف في 14 مباراة هذا الموسم.
 
وقال أرتيتا "إنه وضع مزعج حقًا. تقبل اللاعبون القرار، وهم يعرفون ذلك لأنهم التزموا به. نريد أن نأخذ ثقافتنا وكيف نريد تمثيل نادي كرة القدم إلى مستوى مختلف".
 
وأضاف إنه لم يتخذ قرارًا سريعًا بشأن من سيحمل شارة القيادة خلفا لأوباميانغ.
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