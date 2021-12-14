لقاءان في العاب القوى تحت اشراف اتحاد اللعبة

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رقم قياسي لمارك انطوني ابراهيم في ال300م ولمريم يوسف في اطاحة المطرقة لتحت ال20 سنة





نظم نادي إنتر ليبانون ،وتحت إشراف الإتحاد اللبناني لألعاب القوى، لقاءين في ألعاب القوى على مضمار مدينة كميل شمعون الرياضية – بيروت بمشاركة العديد من الأندية الإتحادية. وتمّ تسجيل رقمين قياسيين وطنيين جديدين : مريم يوسف من نادي بترون ستارز في إطاحة المطرقة لفئة شابات (تحت 20 سنة) الوزن (4 كلغ) ومقداره 34.14 متراً ومارك أنطوني إبراهيم من نادي الأنطوني في مسابقة 300 متر لفئة الشباب (تحت 20 سنة) ومقداره 34.86 ثانية .

وفي ما يلي النتائج:

* سباق 50 متر صيصان إناث تحت 12 سنة:

الأول: هيفاء الفران – فينيقيا صور 7,72 ثانية

الثاني: ماريا الفران – فينيقيا صور 7,86 ث

الثالث: لين الحوط – الأنصار 8,32 ث

* سباق 50 متر صيصان ذكور تحت 12 سنة

الأول: زياد الشامي – تشامبس 7,95 ث

الثاني: محمود ماضي – الأنصار 8,10 ث

الثالث: ثيو حنين – الأرز 8,41 ث

* سباق 600 متر صيصان إناث تحت 12 سنة:

الأول: كريستي حنا – الأرز 2,15,17 دقيقة

الثاني: تيا سيرينا زيدان – الأرز 2,15,22 د

الثالث: زوي حنين – الأرز 2,15,77 د

*سباق 600 متر صيصان ذكور تحت 12 سنة:

الأول: زياد الشامي – تشامبس 2,01,74 د

الثاني: ميشال سلامة – الأرز 2,12,15 د

الثالث: شربل حنا – الأرز 2,17,15 د

* سباق 150 متر سيدات

الأول: هايا قبرصلي – إنتر ليبانون 19,22 ث

الثاني: ماري جو حكيم – الأنطونية 20,41 ث

الثالث: نوال صالح – الأرز 22,31 ث

* سباق 60 متر سيدات

الأول: هايا قبرصلي – إنتر ليبانون 7,88 ث

الثاني: ماري جوي حكيم – الأنطونية 8,51 ث

الثالث: ماريا نهرا – إنتر ليبانون 8,84 ث

*سباق 400 متر رجال:

الأول: مارك أنطوني إبراهيم – الأنطونية 49,02 ث

الثاني: أيمن كبيدات – الجيش اللبناني 51,50 ث

*سباق 250 متر سيدات:

الأول: سوسن زين – فينيقيا صور 36,78 ث

الثاني: تالا فاخوري – إنتر ليبانون 37,16 ث

الثالث: هيفاء الفران – فينيقيا صور 37,62 ث

*سباق 3000 متر سيدات:

الأول: جينيفير تومازو – إنتر ليبانون 10,58,12 د

الثاني: لؤى زعرور – إنتر ليبانون 11,22,28 د

الثالث: ألين مرعب – إنتر ليبانون 12,02,48 د

*سباق 3000 متر رجال:

الأول: شربل منصور – إنتر ليبانون 10,09,95 د

الثاني: شادي حلبي – إنتر ليبانون 10,11,79 د

الثالث: خليل الأسمر – إنتر ليبانون 10,14,80 د

* سباق 1000 متر رجال:

الأول: بيتر خوري - إنتر ليبانون 2,28,62 د

الثاني: علي مرتضى - إنتر ليبانون 2,28,75 د

الثالث: جاد شميساني - إنتر ليبانون 2,35,47 د

* سباق 1000 متر سيدات:

الأول: جنى ترمس – إنتر ليبانون 3,20,37 د

الثاني: غدير الأشقر – فينيقيا صور 3,34,77 د

الثالث: نينار حسين – فينيقيا صور 3,35,73 د

* سباق 60 متر رجال المجموعة الأولى

الأول: محمد هويلو – إنتر ليبانون 7,47 ث

الثاني: مهدي عيسى – الأنصار 7,51 ث

الثالث: عثمان عسكر – ليتز ران 7,69 ث

*سباق 60 متر رجال المجموعة الثانية

الأول: عمار حمود – أتلتيكا 7,69 ث

الثاني: سيمون الحاج – شامبس 7,78 ث

* مسابقة 120 متر صيصان إناث مجموعة أولى

الأول: غلوريا قمر – شامبس 17,38 ث

الثاني: هيفاء الفران – فينيقيا صور 17,43 ث

الثالث: صوفي طنوس – بترون ستارز 18,02 ث

* مسابقة 120 متر صيصان إناث مجموعة ثانية

الأول: ماريا بشارة – الجمهور 16,75 ث

الثاني: ماريا الفران – فينيقيا صور 17,81 ث

الثالث: أنجيلا طنوس – بترون ستارز 18,70 ث

نتائج مسابقة 400 متر حواجز سيدات:

الأول: لين غزاوي – الجمهور 1,12,29 د

الثاني: ناي مصطفى – الجمهور 1,16,54 د

نتائج مسابقة 60 متر سيدات مجموعة أولى

الأول: أنجي صالح – إنتر ليبانون 8,76 ث

الثاني: نوال صالح – الأرز 8,86 ث

الثالث: ماريا نصار – الجمهور 8,91 ث

* مسابقة 60 متر سيدات مجموعة ثانية

الأول: أنجيلينا كعدي – بترون ستارز 9,11 ث

الثاني: كارن سماحة – الأبطال 9,40 ث

الثالث: أنجيلا طنوس – بترون ستارز 9,58 ث

* مسابقة 120 متر صيصان ذكور مجموعة أولى

الأول: جايمس طه – الجمهور 16,62 ث

الثاني: يعقوب مقداد – الأنصار 17,18 ث

الثالث: جود عريضي – الجمهور 17,42 ث

* مسابقة 80 متر صغار تحت 16 سنة

الأول: كيفين أرتون – الجمهور 9,66 ث

الثاني: سيمون الحاج – شامبس 9,72 ث

الثالث: ديمي كعدي – بترون ستارز 10,231 ث

*مسابقة إطاحة المطرقة (2 كلغ):

الأول: كريستينا معوض – بترون ستارز 28,22 متر

الثاني: ميرا فياض – بترون ستارز 23,42 متر

* مسابقة إطاحة المطرقة (3 كلغ):

الأول: لايا حرب – بترون ستارز 19,81 متر

* مسابقة إطاحة المطرقة (4 كلغ):

الأول: مريم يوسف – بترون ستارز 34,14 متر (رقم قياسي جديد لفئة الشابات - تحت 20 سنة)

*مسابقة 1000 متر صغار:

الأول: علي فرهود – فينيقيا صور 3,13,51 د

الثاني: نديم عباس – فينيقيا صور 3,17,62 د

الثالث: جايمس طه – الجمهور 3,22,08 د

* مسابقة 1500 متر سيدات:

الأول: جينيفير تومازو – إنتر ليبانون 4,57,87 د

الثاني: جنى ترمس – إنتر ليبانون 5,15,22 د

الثالث: سما مصطفى – الجمهور 5,36,16 د

*مسابقة 60 متر رجال مجموعة أولى

الأول: عبد الريس – إنتر ليبانون 7,23 ث

الثاني: محمد هويلو – إنتر ليبانون 7,39 ث

الثالث: مازن شريم – إنتر ليبانون 7,53 ث

*مسابقة 60 متر رجال مجموعة ثانية

الأول: مهدي عيسى – الأنصار 7,54 ث

الثاني: عمار حمود – أتلتيكا 7,59 ث

الثالث: آلان أيوب – الأبطال 7,65 ث

* مسابقة 1500 متر رجال:

الأول: علي مرتضى – إنتر ليبانون 3,58,30 د

الثاني: جاد شميساني – إنتر ليبانون 4,08,70 د

الثالث: محمد حنوف – إنتر ليبانون 4,10,07 د

* مسابقة الوثب الطويل:

الأول: مالك الحوت – الأنصار 4,12 متر

الثاني: زياد الشامي – شامبس 3,45 متر

* مسابقة 300 متر سيدات:

الأول: ماريا نهرا – إنتر ليبانون 46,91 ث

الثاني: تالا فاخوري – إنتر ليبانون 47,74 ث

الثالث: ميا ملاك – الجمهور 48,54 ث

* مسابقة 300 متر رجال مجموعة أولى:

الأول: مارك أنطوني إبراهيم – الأنطونية 34,86 ث (رقم قياسي جديد لفئة الشباب - تحت 20 سنة)

الثاني: عبد الريس – إنتر ليبانون 35,77 ث

الثالث: أيمن كبيدات – الجيش اللبناني 36,70 ث

* مسابقة 300 متر رجال مجموعة ثانية:

الأول: علي فنيش – الجمهور 38,54 ث

الثاني: عمار حمود – أتلتيكا 38,61 ث

الثالث: هشام مناصري – نادي فلسطين 39,87 ث

*مسابقة 150 متر رجال مجموعة أولى

الأول: سيرج أرتون – الجمهور 17,23 ث

الثاني: حسين بليبل – ليتز ران 17,74 ث

الثالث: علي هاشم – الجمهور 17,94 ث

*مسابقة 150 متر رجال مجموعة ثانية

الأول: مهدي عيسى – الأنصار 17,57 ث

الثاني: كيفين أرتون – الجمهور 17,87 ث

الثالث: سيمو ن الحاج – شامبس 18,24 ث

نتائج مسابقة 250 متر سيدات:

الأول: سوسن زين – فينيقيا صور 36,94 ث

الثاني: ماريا بشارة – الجمهور 37,35 ث

الثالث: هيفاء الفران – فينيقيا صور 38,50 ث