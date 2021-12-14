بطولة السفير الكوري الجنوبي في التايكواندو للناشئين و الناشئات: لقب الذكور و الاناث لنادي المون لاسال

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نظم الاتحاد اللبناني للتايكواندو بطولة لبنان في التايكواندو للناشئين و الناشئات للعام الجاري تحت اسم "بطولة السفير الكوري الجنوبي" في نادي المون لاسال - عين سعاده شارك فيها 87 لاعب و لاعبة من حملة الحزام الأسود من مختلف الأندية. و قد توزّعت المباريات على حلبتين.

تقدّم الحضور السفير الكوري الجنوبي يونغ داي كوون والقنصل جين سون شوي ونائبة رئيس الاتحاد الآسيوي للتايكواندو كارين لحود ورئيس اتحاد التايكواندو الدكتور حبيب ظريفه و أمين السر الماستر مارك حرب وأعضاء الاتحاد نائب الرئيس محمد قازان، الحكم الدولي الماستر جو خوري، الغراند ماستر المهندس ايلي نعمه، كارولين تشايليان. كما حضر الغراند ماستر جورج خطار رئيس لجنة المنتخبات الوطنية الغراند ماستر رالف حرب ، مسؤولو الأندية و أهالي اللاعبين و اللاعبات.

الافتتاح

بداية النشيد الوطني اللبناني فالنشيد الكوري الجنوبي.

الكلمة الأولى للرئيس الدكتور حبيب ظريفه الذي رحّب فيها بالسفير الكوري الجنوبي وبأركان السفارة وبالحاضرين مشدداً على حرص الاتحاد على اقامة "كأس السفير الكوري الجنوبي "منذ سنوات عدة كدليل على العلاقة الممتازة بين السفارة الكورية الجنوبية والاتحاد .واشار الى ان الاتحاد أنجز روزنامته السنوية الحافلة لعام 2021 على الرغم من الظروف الصحية المتعلقة بوباء "كورونا" منوهاً بالبطولتين الدوليتين اللتين نظمهما في حزيران الفائت وبمشاركة كثيفة وهما بطولة آسيا للكبار ودورة بيروت المفتوحة.واضاف ظريفه"نحن اقوياء وسنعمل من اجل تطوير مجتمع التايكواندو ونحن عائلة واحدة من اجل اللعبة التي عشقناها ".

بدوره تحدث السفير كوان فقال"انا مسرور لوجودي هنا في ظل هذا العدد الكبير من الجمهور واللاعبين واللاعبات. العلاقة مع اتحاد التايكواندو ورئيسه الدكتور حبيب ظريفه ممتازة منذ سنوات وهو اتحاد نشيط ونأمل ان نشهد لاعبين ولاعبات من لبنان يحرزون ميداليات أولمبية في المستقبل.أتمنى التوفيق لعائلة التايكواندو في لبنان مع حزني العميق لمغادرتي لبنان نهائياً قريباً".

ثم اقيمت عروض قتالية شيقة للاعبي ولاعبات منتخب لبنان تحت اشراف لجنة العروض برئاسة الغراند ماستر فادي نابلسي وعضوية الغراند ماستر شادي رزق الله والماستر قيصر الحمصي.

الترتيب العام

وجاء ترتيب الأندية لفئة الناشئين على الشكل التالي:

1-نادي المون لاسال:36 نقطة

2-نادي اللواء الرفيد:21 نقطة

3-نادي انترانيك (انطلياس):14 نقطة

أما ترتيب الأندية لفئة الناشئات فجاء كالآتي:

1-نادي المون لاسال:32 نقطة

2- نادي أنور:16 نقطة

3-نادي سكوادرا: 14 نقطة

النتائج الكاملة

وفي ما يلي النتائج:

*ناشئين تحت 48 كلغ:

-المركز الأول: أنطوني عدس – نادي المون لاسال.

-المركز الثاني: ايلي سكاف – نادي المون لاسال.

-المركز الثالث: مجد زغيب – نادي أنور.

*ناشئين تحت 51 كلغ:

-المركز الأول: ايلي صليبا – نادي المون لاسال.

-المركز الثاني: جاد فضول – نادي النسر الأسود.

-المركز الثالث: جهاد تنوري – نادي النسر الأسود.

-المركز الثالث: سامر شعيا – نادي المون لاسال.

*ناشئين تحت 55 كلغ:

-المركز الأول: فؤاد ظريفه – نادي المون لا سال.

-المركز الثاني: أدريانو لحود – نادي المون لا سال.

-المركز الثالث: جان لويس سالم – نادي النسر الأسود.

-المركز الثالث: نديم نصر –نادي النسر الأسود.

*ناشئين تحت 59 كلغ:

-المركز الأول: كميل أبي شقرا – نادي أنترانيك أنطلياس.

-المركز الثاني: بول عوض – نادي المون لا سال

-المركز الثالث: رولف غصين – نادي أنور.

-المركز الثالث: ميشال غصين – نادي أنور.

*ناشئين تحت 63 كلغ:

-المركز الأول: أندرو عيد – نادي أنترانيك أنطلياس.

-المركز الثاني: غاري رالف باشيان – نادي كومبات أرينا

-المركز الثالث: كريستيان حلو – نادي المون لا سال

-المركز الثالث:رودي مقداد–نادي المون لا سال

*ناشئين تحت 68 كلغ:

-المركز الأول: يامن فرج – نادي اللواء الرفيد.

-المركز الثاني: كريس راعي – نادي المون لاسال.

-المركز الثالث: عمر حويجي – نادي الاسراء.

-المركز الثالث: عادل جنحو – نادي تايكون.

*ناشئين تحت 73 كلغ:

-المركز الأول: أحمد فرحات – نادي اللواء الرفيد

-المركز الثاني: محمد الجاروش – نادي اللواء الرفيد

-المركز الثالث: ايليو مطر – نادي النسر الأسود.

-المركز الثالث: باتريك أسود – نادي أنور.

*ناشئين تحت 78 كلغ:

-المركز الأول: مجاهد سياج – نادي اللواء الرفيد.

-المركز الثاني: سامر نحله – نادي السيدة.

-المركز الثالث: جيوفاني قلعاني– نادي المون لاسال.

-المركز الثالث: تيودور زيادة – نادي النسر الأسود.

*ناشئين فوق 78 كلغ:

-المركز الأول: حبيب فرنسيس– نادي المون لاسال.

-المركز الثاني: فانسان كرم– نادي أنور.

-المركز الثالث: علي عبدالله– نادي النسر الأسود.

-المركز الثالث: هاني بدر الدين – نادي النسر الأسود.

*ناشئات تحت 44 كلغ:

-المركز الأول: ريتا حداد– نادي سكوادرا.

-المركز الثاني: سكينا قويق– نادي المون لاسال.

*ناشئات تحت 46 كلغ:

-المركز الأول: ريا شولي – نادي المون لاسال.

-المركز الثاني: غاليا هيبليان – نادي أنترانيك أنطلياس.

*ناشئات تحت 49 كلغ:

-المركز الأول: ناي مزرعاني – نادي المون لاسال.

-المركز الثاني: كلوي فاخوري – نادي النسر الأسود.

-المركز الثالث: ايفانور حماده– نادي الرياضي بيروت.

-المركز الثالث: كارن حداد – نادي المون لاسال.

*ناشئات تحت 52 كلغ:

-المركز الأول: دانا عنداري – نادي الغولدن بادي.

-المركز الثاني: ديمي أبي هيلا – نادي النسر الأسود.

-المركز الثالث: زوي حجار – نادي المون لاسال.

-المركز الثالث: برنا لورد فريوات – نادي انور.

*ناشئات تحت 55 كلغ:

-المركز الأول: أندريا عبود – نادي المون لاسال.

-المركز الثاني: ايللا أبي فرح – نادي سكوادرا.

-المركز الثالث:نيكول الأخرس– نادي الناووس.

-المركز الثالث:ايلينا ضومط– نادي الناووس.

*ناشئات تحت 59 كلغ:

-المركز الأول: فرنشيسكا طوق– نادي المون لاسال.

-المركز الثاني: سيبيل بو شبل – نادي ليبانيز تايكواندو كوان.

-المركز الثالث:جوي مزهر – نادي انور.

-المركز الثالث: كلوي مرهج – نادي سكوادرا.

*ناشئات تحت 63 كلغ:

-المركز الأول: كارلي حرفوش – نادي انور.

-المركز الثاني: سيلينا أبي حنا– نادي سكوادرا.

*ناشئات تحت 68 كلغ:

-المركز الأول: ريتا ماريا الريس – نادي انور

-المركز الثاني: تمارا مارديني – نادي غولف الرياضي.

-المركز الثالث: أنا ماريا الأسمر – نادي النسر الأسود.

*ناشئات فوق 68 كلغ:

تمثيل وزن: جيانا ماريا سكر – نادي الناووس

و في نهاية البطولة سلم الدكتور ظريفه درعاً تذكاريا الى السفير الكوري الجنوبي عربون محبة و تقدير و متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة .كما قدّم درعاً مماثلا الى القنصل.

قاد المباريات رئيس لجنة حكام القتال الماستر دانيال خورساندجيان و بمساعدة الحكام الدوليين التالية أسماؤهم :الماستر هامبارتسوم صوصاني، الماستر زياد فرج، الماسترميشال مجدلاني، الماستر ايلي شرو.

و الحكام الوطنيين: الماستر جان أبي رزق، الماستر السا جاموس، الماستر كريستوفر حبيقة، الماستر خير الدين فرج، الماستر نسب حسن، جويل بو روفايل، الماستر شربل معربس،الماستر تالين برباري، الماستر عمير فرج، الماستر نور أبي فاضل، ماريا زيدان،ألكسندرا زيدان، سليم الأسمر، كيرينا شولي، وليد خشخش، سهى قزي.

و قد اختير ثلاثة أفضل حكام وهم: الماستر السا جاموس، الماستر كريستوفر حبيقة، الماستر خير الدين فرج.