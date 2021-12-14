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كأس العرب.. ماذا يخبرنا التاريخ عن مواجهات "المربع الذهبي"؟

14
DECEMBER
2021
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حالة من الترقب يعيشها محبو الساحرة المستديرة بالوطن العربي، قبل انطلاق منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس العرب، الأربعاء المقبل، وسط أمنيات باستمرار المتعة التي لم تغب عن البطولة منذ يومها الأول.
 
ويواجه المنتخب التونسي نظيره المصري في لقاء إفريقي خالص، بينما يلتقي بطل إفريقيا الجزائر وبطل آسيا قطر على الجانب الآخر.
 
وفي الدور ربع النهائي، فازت تونس على عمان، وانتصرت قطر على الإمارات، وحققت مصر الفوز على الأردن، وخطفت الجزائر بطاقة التأهل من المغرب بركلات الترجيح، فماذا يخبرنا التاريخ عن مواجهتي المربع الذهبي بكأس العرب؟
 
مصر وتونس
 
تاريخ ممتد من المباريات النارية التي جمعت منتخبي مصر وتونس، ليكون لقاء نصف النهائي بمثابة فصل جديد في الصراع الكروي بين الكبيرين.
 
40 مباراة جمعت المنتخبين (25 رسمية و15 ودية) حققت خلالها تونس الانتصار في 16 لقاء، بينما فازت مصر في 13 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 11 لقاء، وسجل الفراعنة 38 هدفا، وأحرز نسور قرطاج 44 هدفا.
 
مواجهة واحدة جمعت المنتخبين في كأس العرب عام 1988، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.
 
آخر لقاء جمع مصر وتونس كان في 2017، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا، وانتهى بفوز مصر بنتيجة 3 – 2.
 
الجزائر وقطر
 
لم يجمع أي لقاء رسمي المنتخب الجزائري ونظيره القطري، إذ جمعتهما 6 لقاءات ودية، فاز خلالها محاربو الصحراء في لقاءين، و"العنابي" في مباراتين، وحسم التعادل مواجهتين.
 
اللقاء الأول الذي جمع المنتخبين كان في 1978، وانتهى بفوز قطر بنتيجة 3 – 1، وآخر اللقاءات التي جمعت الفريقين كان في 2018، وانتهى بفوز الجزائريين بهدف نظيف.
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