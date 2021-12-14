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كورونا يؤجل مباراة مانشستر يونايتد وبرنتفورد

14
DECEMBER
2021
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تأجيل مباراة مانشستر يونايتد ومضيفه برنتفورد، المقررة الثلاثاء، بسبب تفشي الإصابات بفيروس كورونا في النادي الأول.
 
وأعلن مانشستر يونايتد عن اكتشاف "عدد قليل" من الإصابات بالفيروس بين لاعبي وأفراد الطاقم بالفريق الأول، الأحد، وعزل التشكيلة التي سافرت لمواجهة نوريتش سيتي في الدوري السبت عن المصابين بالعدوى.
 
وذكرت الرابطة في بيان: "جاء القرار بعد توصية من المستشارين الطبيين بسبب الظروف الاستثنائية نتيجة الإصابات الحالية بكوفيد 19 داخل تشكيلة مانشستر يونايتد".
 
وأضافت: "توقفت أنشطة الفريق الأول بمقر تدريبات النادي للمساعدة في السيطرة على تفشي الفيروس، وتقليل مخاطر العدوى بين اللاعبين وأعضاء الطاقم".
 
وجرت مناقشات مع رابطة الدوري لتحديد إن كان من الآمن إقامة مباراة الثلاثاء، وتأجل سفر يونايتد إلى لندن لحين اتخاذ قرار.
 
وأعلنت الرابطة عن رقم قياسي بوجود 42 إصابة بالفيروس بين اللاعبين وأعضاء الأطقم بأندية الدوري، خلال الأسبوع الماضي.
 
وتمثل 42 حالة إيجابية بين أكثر من 3800 فرد أكثر من مجموع الحالات في الأسابيع السبعة الأخيرة، وهم رقم قياسي في الدوري الممتاز خلال أسبوع واحد.
 
وقالت المسابقة في بيان: "عادت رابطة الدوري إلى إجراءات الطوارئ الخاصة بها، وستزيد من وتيرة الاختبارات التي يخضع لها اللاعبون والأطقم المعاونة".
 
ورحب برنتفورد بقرار تأجيل اللقاء، وقال: "نقدر انزعاج الكثير من المشجعين بسبب تأجيل المباراة، ونعتذر عن هذا الارتباك الخارج عن إرادتنا".
 
وتابع: "نحترم قرار الدوري الممتاز وندرك أن صحة وسلامة لاعبي وأطقم الناديين في المقام الأول دائما. نتمنى سرعة التعافي للجميع ونتطلع لاستقبال مانشستر يونايتد في استاد برنتفورد في العام الجديد".
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