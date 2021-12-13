في سابقة من نوعها... خطأ فادح يلغي قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال

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ألغى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بسبب خطأ فادح خلال القرعة التي جرت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية اليوم الاثنين.



وشهدت القرعة خطأ تنظيميا، بوضع مانشستر يونايتد ضمن الاحتمالات الخاصة بمنافس فريق فياريال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما لا تسمح به اللوائح.



ولا تسمح لوائح الاتحاد الأوروبي، بأن يلتقي فريقان لعبا معا ضمن مجموعة واحدة بدوري الأبطال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما ينطبق على اليونايتد وفياريال.



وسحب الروسي أندريه أرشافين، مهاجم أرسنال السابق، الكرة الخاصة بمانشستر يونايتد، ليصبح الأخير في مواجهة الفريق الإسباني، ليضطر النجم الروسي لإعادة السحب مرة أخرى، ويخرج هذه المرة اسم مانشستر سيتي.



وأعلن "اليويفا" رسميا إعادة القرعة بعد هذا الخطأ، وستسحب القرعة الجديدة اليوم.

وكانت القرعة التي تم إلغائها قد أسفرت عن المواجهات التالية:

باريس سان جيرمان الفرنسي ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي

بنفيكا البرتغالي - ريال مدريد الإسباني

فياريال الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي

أتلتيكو مدريد الإسباني ضد بايرن ميونخ الألماني

سالزبورغ النمساوي ضد ليفربول الإنجليزي

إنتر الإيطالي ضد أياكس الهولندي

سبورتينغ لشبونة البرتغالي ضد يوفنتوس الإيطالي

تشيلسي الإنجليزي ضد ليل الفرنسي.