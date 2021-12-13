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بـ117 مليون إسترليني..الموعد النهائي لعقد محمد صلاح مع ليفربول قادم

13
DECEMBER
2021
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تشير تقارير إنجليزية إلى أن ليفربول على وشك الاتفاق على صفقة جديدة للإبقاء على النجم المصري محمد صلاح داخل أسوار "أنفيلد"، وتم تحديد موعد نهائي لإتمام التعاقد.
 
ذكر تقرير صادر عن موقع Football Insider أن الطرفين يبدوان أقرب من أي وقت مضى للاتفاق على التجديد.
 
ويزعم الموقع أن النادي الإنجليزي يريد إنهاء صفقة صلاح مع بداية العام الجديد، وأن النجم المصري البالغ 29 عاما طالب بـ 500 ألف جنيه إسترليني كراتب في الأسبوع، وهو مبلغ لم توافق عليه إدارة الريدز.
 
وستشهد الصفقة الجديدة المقترحة بقاءه في النادي حتى عيد ميلاده الـ34، بقيمة 117 مليون جنيه إسترليني طوال مدة الصفقة، بمعدل 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا على مدار أربع سنوات ونصف.
 
وإذا تم التوقيع على الصفقة، فالأمر سيضع صلاح في فئة أغلى لاعبي العالم أجرا، مما يجعل الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، رابع أعلى لاعب أجرا.
 
واختتم الموقع بأنه فى المرحلة المقبلة سيتضح ما إذا كانت هذه الأرقام بمثابة راتب أساسي، أو إذا كانت رواتب صلاح أقل قليلا، مع وضع الحوافز في المقدمة، مثل مكافآت الهدف والمساعدة، والفوز بالجوائز، وما شابه ذلك.
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