بطولة لبنان في الدوياتلون للفئات العمرية من تنظيم الاتحاد اللبناني للترياتلون

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نظم الاتحاد اللبناني للترياتلون بطولة لبنان في الدوياتلون المؤلفة من ثلاثة اجزاء متتالية : ركض،دراجة هوائية ثم ركض للفئات العمرية 16 سنة وما دون على مضمار مدينة كميل شمعون الرياضية- بيروت وذلك تحت سقف شروط السلامة العامة التي تفرضها وزارتي الصحة العامة والشباب والرياضة بالنسبة لوباء "كورونا".وتأتي هذه البطولة في ختام الروزنامة الحافلة لنشاطات الاتحاد السنوية . شارك في هذه البطولة اكثر من 40 متبار ومتبارية من مختلف الأندية الاتحادية بحضور رئيس الاتحاد المهندس وسيم اسماعيل ونائب الرئيس ألان بجاني والأمين العام الدكتور أحمد خليفة الذين وزعوا الكؤوس على الفائزين والفائزات.وجاءت النتائج على الشكل التالي :

*9سنوات وما دون:

- اناث:

1-لولوا السعودي (PROFIT)

2- تيا مخول (Youthletes)

3-كارمن ميقاتي (PROFIT)

-ذكور:

1-باولو الخازن (PROFIT)

2- أحمد الزعبي (PROFIT)

3-حمزة غصن ( Elite Swimming Academy)

*فئة 10-11 سنة

-اناث

1-ميا صهيون (PROFIT)

2- جان زارين (Youthletes)

3- استريليتا كيشيجيان (Rise & Raise)

-ذكور

1-خالد الزعبي (PROFIT)

2- تيو شنبور (PROFIT)

3- انطوني الخازن (PROFIT)

*فئة 12-13 سنة

-اناث

1- اندريا الخازن (PROFIT)

2- شايان الخليل (Elite Swimming Academy)

3- لارا قوتلي (Youthletes)

-ذكور

1-سمير غطيس (Elite Swimming Academy)

2- ايليوت يونس (Youthletes)

3-عمر غصن ( Elite Swimming Academy)

*ناشئات

1-فاطمة رسلان (Tritobe)

2-فيبي كمب (Youthletes)

ناشئين:

1-سمير سيع أعين (Triaddicts)

2- عمرو ابو سعيد (حر)