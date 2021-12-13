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ميشال ابو سلبي نائبه....وماري روز ملعب للسر

التأمت الجمعية العمومية لنادي الأدب والرياضة (كفرشيما) في جلستها الإنتخابية العادية وانتخبت مجلس ادارة جديد بالتزكية مؤلف من 17 عضواً .

واللافت ان عائلة النادي وبلدة كفرشيما جدّدتا الثقة بسليم الحاج نقولا وتمّ انتخابه رئيساً للنادي في ولايته الحادية عشرة ليدخل عامه ال21 على رأس إدارته.

ولقد عقد الأعضاء الفائزيون بالتزكية اجتماع توزيع المناصب وجاءت النتئجة كالآتي:

- الرئيس: سليم الحاج نقولا

- نائب الرئيس: ميشال ابو سلبي

- أمين السر: ماري روز ماضي ملعب

- أمين الصندوق: فريد رشيد كلارجي

- مراقب عام: سهيل طعمه

- مستشار اداري: أندراوس المر

- اللجنة الثقافية: اميل الفتى

- لجنة المحفوظات: فريد حمصي

- اللجنة الاعلامية: ندى عبدالنور

- لجنة العلاقات العامة: فهيم داغر

- لجنة التسويق والاعلان: ندى وهبه القارح

- لجنة المهرجانات: بسام أبي انطون

- اللجنة الرياضية: ميشال بربور

- لجنة البيئة: سمير نعمة

- لجنة التجهيزات والمنشآت: ناجي صابر

- لجنة كرة السلة: فضّول الفتى

- لجنة كرة القدم: فريد الصياح