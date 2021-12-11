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«باريس 13 أتلتيكو» يضمّ اللبناني جون حداد

11
DECEMBER
2021
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ضم نادي «باريس 13 أتلتيكو» الفرنسي، اللّاعب اللّبناني جون حداد، ليكون في صفوف فريقه الذي ينافس في بطولة فرنسا للناشئين، والتي تضم أبرز الأندية في البلاد.

نقلةٌ لم تكن مستغربة بعدما برز لاعب الوسط - المدافع البالغ من العمر 16 عاماً، محليّاً وخارجياً في محطّاتٍ عدة، إذ كان قد سجّل بدايته قبل 7 أعوام مع «بيروت فوتبول أكاديمي» (BFA) حيث لعب ضمن فريقه بقيادة المدرّب رامي اللادقي، ولفت الأنظار إليه في إحدى الدّورات التي أُقيمت في قبرص حيث ساهم ببلوغ فريقه الدّور ربع النهائي، قبل أن ينتقل إلى مدينة برشلونة الإسبانية للانخراط في برنامجٍ تدريبي خاص،خاض خلاله مباريات ضد فرق أكاديمية «لا ماسيا».

وتنقّل حداد بين اليونان وفرنسا والبرتغال وبلدانٍ أوروبية أخرى، فقدّم نفسه للفرنسيّين قبل 3 أعوام عندما خاض منافسات «كأس باريس سان جيرمان» على ملاعب «كليرفونتين» محرزاً مع فريقه المركز الثالث في مواجهة فرقٍ تنتمي إلى أكاديميّات الـ PSG من بلدان مختلفة من العالم. أمّا محلياً فقد شهد عام 2018 حلوله وصيفاً في بطولة لبنان للاعبين دون الـ15 سنة.

حدّاد الذي شارك سريعاً في 3 مباريات مع فريقه الجديد، كان هدفه منذ البداية بلوغ مستوى يؤهّله للعب في أوروبا، وقد حقّق مبتغاه من بوّابة الكرة الفرنسية، الأمر الذي سيشكّل إضافةً شخصيّة له وللمنتخبات الوطنية أيضاً، إذ سبق له الدفاع عن ألوان المنتخب اللّبناني للناشئين خلال تصفيات كأس آسيا.

 

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