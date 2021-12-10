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تكريماً لهم وكعربون شكر للسباحين والسباحات الذين شاركوا في تنظيف الشاطئ اللبناني من الجنوب الى الشمال الصيف الفائت ضمن حملة "بحرك الك" مع ممارسة السباحة بالتعاون مع الاتحاد اللبناني للسباحة في مهمة رياضية- بيئية بامتياز، لبى عشرات السبّاحين دعوة مؤسسي جمعية "سويم ليبانون" نبيل عواد وليزا صوفيان الى السباحة انطلاقاً من شاطئ عمشيت لمسافات متعددة تراوحت بين 3 كلم و 5 كلم و10 كلم و12 كلم وصولاً الى 28 كلم .وعمل السبّاحون على تنظيف شاطئ المنطقة بمواكبة من عواد وصوفيان.وفي ختام المهمة الرياضية لبى السباحون والسباحات دعوة غداء في منزل عواد .

يشار الى ان حملة "بحرك الك" انطلقت من الناقورة فصور فالغازية فصيدا فالدامور فالجية فبيروت فجونية فالعقيبه فجبيل فالبترون فشكا فأنفه فطرابلس فعكار في اختتام الحملة وهي الأولى من نوعها على هذا المستوى والتي تهدف الى تنظيف الشاطئ اللبناني من الجنوب الى الشمال مع مشاركة غطاسين محترفين فيها الى جانب العديد من المشاهير وابطال وبطلات السباحة.

وفي هذا السياق ،بدأ عواد وصوفيان بوضع روزنامة نشاطات العام المقبل والتي ستكون حافلة.