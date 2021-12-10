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الاتحاد الدولي للتايكواندو يُعيّن خوراسانجيان عضوا في لجنه التعليم

10
DECEMBER
2021
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وجّه رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو الدكتور تشونغ وون شو كتاباً الى الحكم الأولمبي والمحاضر الدولي الماستر دانيال خوراسانجيان يبلغه فيه تعيينه عضواً في لجنه التعليم في الاتحاد الدولي للعبة.
 
 يشار الى ان خوراسانجيان يشغل منصب نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي ورئيس لجنة حكام القتال في الاتحاد اللبناني و مدرب منتخب اللبناني في البومسيه كما هو حائز على شهادة مندوب فني في الإتحاد الدولي. 
 
ومن مسؤوليات و مهام  لجنة التعليم:
 
  - الاشراف على الدورات  وبرامج التعليم في الاتحاد الدولي و منح الشهادات المختص.
 
  -القيام بالدراسات وتطوير الأساليب لتخريج محاضرين أكفاء وإداريين ورياضيين ومدربين وحكام مميزين لمساعدة ممارسي التايكواندو عموماً مع التركيز على التعليم عبر الإنترنت وحضورياً .
 
  كما يعدّ  المحاضر ويوصي بالمواد والمناهج التعليمية من أجل تطوير التايكواندو 
 
 ويدعم برامج وأنشطة التايكواندو العالمية المتعلقة بالتعليم.
 
يشار ايضا الى  ان خوراسانجيان قد تم تعيينه في نفس اللجنة عام 2017  و لغاية 2019.
 
و بتاريخ ٩ كانون الاول  الجاري  تم الاعلان رسمياً عن تشكيل اللجنة على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي.
 
وفي هذا السياق ، هنأ رئيس الإتحاد اللبناني الدكتور حبيب ظريفة في اتصال  مع خوراسانجيان بهذا الانجاز الاداري الجديد للبنان  الذي يضاف الى سجل الانجازات التي حققها اللبنانيون عموما وخوراسانجيان خصوصاً  في رفع اسم لبنان في محافل التايكواندو عربياً واقليمياً وقارياً وعالمياً وأولمبياً.
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