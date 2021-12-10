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نتائج مباريات الجولة الختامية لدور المجموعات ضمن الـ"يوروبا ليغ"

10
DECEMBER
2021
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أسفرت مباريات الجولة الختامية لدور المجموعات ضمن الدوري الأوروبي لكرة القدم، عن نتائج مثيرة أبرزها فوز سبارتاك موسكو على ليغيا وارسو البولندي، وهزيمة ليستر سيتي أمام نابولي.
 
وفيما يلي نتائج مباريات الجولة السادسة والأخيرة ضمن دور المجموعات لمسابقة "يوروبا ليغ":
 
المجموعة الأولى:
 
سبارتا براغ (التشيك) - بروندبي (الدانمارك) - (2-0)
 
ليون (فرنسا) - غلاسكو رينجرز (إسكتلندا) - (1-1)
 
المجموعة الثانية:
 
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ريال سوسييداد (إسبانيا) - آيندهوفن (هولندا) - (3-0)
 
شتورم غراتس (النمسا) - موناكو (فرنسا) - (1-1)
 
المجموعة الثالثة:
 
ليغيا وارسو (بولندا) - سبارتاك موسكو (روسيا) - (1-0)
 
نابولي (إيطاليا) - ليستر سيتي (إنجلترا) - (3-2)
 
المجموعة الرابعة:
 
رويال أنتويرب (بلجيكا) - أولمبياكوس (اليونان) - (1-0)
 
فنربختشة (تركيا) - آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) - (1-1)
 
المجموعة الخامسة:
 
لاتسيو (إيطاليا) - غلطة سراي (تركيا) - (0-0)
 
مارسيليا (فرنسا) - لوكوموتيف موسكو (روسيا) - (1-0)
 
المجموعة السادسة:
 
لودوغوريتس (بلغاريا) - ميتييلاند (الدانمارك) - (0-0)
 
سبورتينغ براغا (البرتغال) - تسرفينا زفيزدا (صربيا) - (1-1)
 
المجموعة السابعة:
 
فيرينتسفاروش (هنغاريا) - باير ليفركوزن (ألمانيا) - (1-0)
 
سيلتك (إسكتلندا) - ريال بيتيس (إسبانيا) - (3-2)
 
المجموعة الثامنة:
 
جينك (بلجيكا) - رابيد فيينا (النمسا) - (0-1)
 
وست هام يونايتد (إنجلترا) - دينامو زغرب (كرواتيا) - (0-1).
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